Đức Trọng: Bắt giữ bị can trốn truy nã 12 năm

(LĐ online) - Sáng 19/12, Công an huyện Đức Trọng cho biết đã bắt giữ được Nguyễn Văn Vũ (61 tuổi, ngụ thôn Tân Hải, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, nay là phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa), bị can đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tĩnh Gia ra quyết định truy nã đặc biệt vào năm 2009.

Bị can Nguyễn Văn Vũ bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Vũ làm nghề mài dao kéo. Chiều 30 Tết năm Mậu Tý (ngày 25/1/2009), do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng này đã dùng dao đâm vào vùng bụng anh Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1989, ngụ cùng thôn). Hậu quả, anh Hoàng bị tổn hại gần 65% sức khỏe.

Tới ngày 25/3/2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tĩnh Gia có quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Vũ. Tuy nhiên, thời điểm này bị can Vũ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Suốt 12 năm qua, Vũ đã lẩn trốn, sinh sống tại nhiều địa phương trong cả nước. Khoảng hai tháng gần đây, Nguyễn Văn Vũ tới thôn Đoàn Kết, xã N’thol Hạ, huyện Đức Trọng thuê nhà sinh sống bằng nghề mài dao kéo dạo tại các chợ trên địa bàn huyện Đức Trọng và Lâm Hà.

Qua rà soát, ngày 12/12, Công an huyện Đức Trọng đã bắt giữ Vũ khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã N’Thol Hạ; đồng thời, làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an thị xã Nghi Sơn di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra.

C.THÀNH