Quán bán đồ ăn vặt có nằm trong danh mục được hỗ trợ?

Bà Trương Thị Cúc (Bà Rịa-Vũng Tàu) có quán bán đồ ăn vặt, vì dịch COVID-19, bà không kinh doanh được. Bà đang hưởng trợ cấp mất sức lao động 1.940.000 đồng/tháng. Hoàn cảnh của bà khó khăn vì vừa phải nuôi con nhỏ, vừa điều trị bệnh ung thư. Bà Cúc hỏi, trường hợp của bà có được Nhà nước hỗ trợ không?

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời như sau:

Theo Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 quy định đối tượng, định mức và thủ tục hỗ trợ cho người lao động không giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Điểm 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19 thuộc 7 nhóm lao động tự do sau sẽ được xem xét hỗ trợ:

- Buôn bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định;

- Bán lẻ vé số lưu động;

- Thu gom rác, thu mua phế liệu;

- Bốc xếp, vận chuyển hàng hóa;

- Lái xe ôm, xe xích lô, xe ba gác; lái xe chở khách, chở hàng thuê;

- Tự làm, làm việc cho cá nhân, làm việc tại các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, vận tải, thương mại không có hợp đồng lao động;

- Lao động làm thuê trong công việc: Đánh bắt hải sản gần bờ, làm cỏ, phun thuốc trừ sâu, thu hoạch hoa màu không có hợp đồng lao động.

Công việc của bà có nằm trong danh mục được hỗ trợ. Đề nghị bà liên hệ UBND xã để được hướng dẫn thêm.

(Theo Chinhphu.vn)