Bảo Lâm: Tội phạm về ma túy có chiều hướng tăng

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bảo Lâm, qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các vụ án hình sự về ma túy, cũng như qua kiểm sát việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đơn vị nhận thấy tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2021 có chiều hướng gia tăng.

Cụ thể, từ ngày 1/12/2020 đến ngày 15/11/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm đã phát hiện 21 vụ án về ma túy với 26 bị can, tăng 7 vụ so cùng kỳ năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với những trường hợp nêu trên. Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân huyện Bảo Lâm cũng đã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với 19 trường hợp, tăng 2 trường hợp so cùng kỳ năm 2020.

Các đối tượng phạm tội về ma túy hầu hết đều nằm trong độ tuổi thanh niên, học vấn thấp, nghề nghiệp không ổn định.

TRIỀU KA