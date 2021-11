Bảo Lâm: Công an vào cuộc điều tra vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng

(LĐ online) - Khi em L.T.M.T (học sinh lớp 11, Trường THPT Lộc Thành, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) đang trên đường vào trường thì bị một nhóm nữ thanh niên chặn đấm đá, kéo tóc và dùng nón bảo hiểm hành hung dã man gây phẫn nộ dư luận nhiều ngày qua.

Nhóm người nữ chặn đường đánh hội đồng em T. gây bức xúc dư luận

Hình ảnh đoạn clip dài 1 phút ghi lại vụ việc cho thấy, vào trưa 26/11, khi em T. cùng nhóm bạn học vừa gửi xe tại điểm giữ xe bên cạnh Trường THPT Lộc Thành và đang trên đường vào trường tiêm vắc xin phòng Covid-19 thì bị một nhóm 6 người nữ chặn lại. Sau đó, nhóm này lao vào dùng tay chân, nón bảo hiểm liên tục đập và đấm, đá vào đầu mặc cho em T. van xin. Thậm chí, có 1 người nữ còn dùng chân đạp thẳng vào đầu khi em T. đã bị đánh nằm úp mặt dưới đất. Thấy vậy, một số người dân đã tri hô và tới can ngăn thì nhóm 6 người nữ nói trên mới dừng lại.

Bà Trần Thị Hoa, ngụ tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm (mẹ ruột em T.) cho biết: “Sau khi bị đánh hội đồng, con gái tôi bị nhiều thương tích bầm tím, trầy xước ở đầu, trán và mắt. Từ lúc bị đánh đến nay đã 3 ngày trôi qua, nhưng tinh thần con gái tôi rất hoảng loạn. Gia đình đã đưa cháu đi khám và chụp phim ở Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Lạt), nhưng cháu vẫn thường xuyên kêu chóng mặt, đau đầu. Gia đình đã gửi đơn trình báo vụ việc tới Công an xã Lộc Thành và Công an huyện Bảo Lâm để vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm những người đã đánh con tôi theo quy định của pháp luật”.

Em T. bị đầy thương tích sau khi bị nhóm người nữ chặn đường đánh hội đồng

Theo ông Võ Nhật Trí - Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Thành, hiện tại, nhà trường đã nắm được vụ việc 1 học sinh của trường bị nhóm nữ thanh niên đánh hội đồng. Qua xác minh, có 1 người từng là học sinh cũ của trường, nhưng hiện đã nghỉ học. Sau khi nắm được vụ việc, nhà trường đã cử đại diện đến thăm hỏi và động viện em T.; đồng thời, trình báo với cơ quan công an để xác minh, điều tra làm rõ vụ việc nhằm đảm bảo quyền lợi cho em T.

Liên quan đến vụ việc này, Thiếu tá Trần Văn Đức - Trưởng Công an xã Lộc Thành, cho biết: Sau khi tiếp nhận vụ việc nữ sinh bị nhóm người hành hung, Công an xã đã tiến hành xác minh và làm việc với gia đình người bị hại. Qua xác minh thì nhóm người tham gia đánh hội đồng em T. có 6 người đến từ nhiều nơi như TP Bảo Lộc và 2 xã Lộc Thành, Lộc Nam (huyện Bảo Lâm). Do tính chất vụ việc nghiêm trọng, nên Công an xã đã chuyển toàn bộ hồ sơ tới Công an huyện Bảo Lâm để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Thượng tá Đậu Xuân Bảo - Trưởng Công an huyện Bảo Lâm cho hay: Công an huyện vừa tiếp nhận hồ sơ vụ việc nữ sinh bị hành hung từ Công an xã Lộc Thành chuyển tới. Về cơ bản, cơ quan công an đã xác minh được những người trực tiếp tham gia đánh em T. Hiện tại, chúng tôi đã giao đội Điều tra Tổng hợp phối hợp với Công an xã Lộc Thành tiếp tục xác minh, triệu tập những người liên quan để phục vụ điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG