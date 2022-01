Bảo Lộc: Vào nghĩa trang cướp tài sản, rồi trốn vào trại cai nghiện

(LĐ online) - Trong lúc vào nghĩa trang thắp hương cho người quá cố, Lập phát hiện người phụ nữ mang theo giỏ xách nên đã dùng hung khí khống chế cướp giật tài sản rồi tẩu thoát đến huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) trốn vào một trại cai nghiện.

Đối tượng Lập bị bắt giữ khi đang lẫn trốn tại một trại cai nghiện trên địa bàn huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) và được áp giải về Bảo Lộc

Chiều 11/1, Công an TP Bảo Lộc cho biết, Đội Cảnh sát Hình sự vừa tiến hành bắt khẩn cấp và áp giải đối tượng Nguyễn Duy Lập (28 tuổi, ngụ tại Thôn 1, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm) từ một trại cai nghiện trên địa bàn huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) về đơn vị để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản”.

Thông tin từ Công an TP Bảo Lộc, ngày 9/1, đơn vị tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ bà T.T.M.S.H (42 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát) trình báo về việc bị 1 đối tượng dùng hung khí khống chế cướp giật túi xách. Cụ thể, vào trưa 4/1, bà H. vào một nghĩa trang trên địa bàn Tổ dân phố 18 (phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) viếng mộ người quen. Sau khi thắp hương xong, bà H. bất ngờ bị đối tượng nam giới (bị kín mặt) dùng thanh sắt nhọn dí vào cổ khống chế từ phía sau và yêu cầu bà H. đưa túi xách đang đeo bên mình rồi lên xe máy tẩu thoát.

Do tâm lý hoảng loạn, nên những thông tin mà bà H. cung cấp cho cơ quan điều tra về nhận dạng đối tượng và cả tài sản bị cướp hết sức mù mờ. Bà H. chỉ nhớ trong túi xách có khoảng 16 triệu đồng (nhưng không nhớ mệnh giá) và 2 chiếc điện thoại, nhưng không nhớ rõ nhãn hiệu. Còn việc nhận dạng đối tượng chỉ dừng lại là 1 nam thanh niên.

Trước những thông tin có được, Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an phường Lộc Phát triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh để làm rõ. Sau gần 2 ngày tung lực lượng điều tra, đến chiều 10/1, các trinh sát xác định Nguyễn Duy Lập là nghi can gây ra vụ cướp nên đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để vây bắt. Khi tiếp cận nhà đối tượng tại xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm) thì các trinh sát hình sự nhận thông tin Lập đã đến huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) để cai nghiện. Từ thông tin này, Công an TP Bảo Lộc nhanh chóng liên hệ với Công an huyện Trảng Bom để được hỗ trợ; đồng thời, cử các trinh sát về huyện Trảng Bom thực hiện nhiệm vụ. Ngay trong tối 10/1, các trinh sát hình sự đã xác định được trại cai nghiện Lập đang lẫn trốn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ, áp giải đối tượng về Bảo Lộc để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Duy Lập đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi cướp được giỏ xách, Lập lấy 16,2 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động.

Hiện, Công an TP Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Lập để hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cướp giật tài sản” quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự.

KHÁNH PHÚC