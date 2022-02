Bảo Lộc: Truy quét đua xe xuyên đêm

(LĐ online) - Khi màn đêm buông xuống, những tiếng rú ga, nẹt pô của nhóm đua xe trên các tuyến phố, mà đặc biệt là Quốc lộ 20, đã gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự địa phương. Đây cũng là thời điểm các cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng 141 Công an TP Bảo Lộc cùng nhau lên đường làm nhiệm vụ xóa nạn đua xe để mang lại bình yên cho Nhân dân.

Các quái xế tập trung trên Quốc lộ 20 đoạn qua ngã ba Lộc Sơn (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) tổ chức đua xe vào đêm 19 rạng sáng 20/2

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, trong khoảng 1 tuần qua, trên địa bàn TP Bảo Lộc xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên sử dụng xe máy độ, chế có biểu hiện tụ tập đua xe trái phép. Những tuyến đường mà các nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập chạy xe máy với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô là Quốc lộ 20, đường tránh TP Bảo Lộc và các tuyến đường trung tâm xung quanh hồ Đồng Nai, Quảng trường 28/3.

Từ những thông tin có được, Đại tá Phùng Tất Thành – Trưởng Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo cảnh sát 141 gồm các lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự và công an các phường, xã với hàng chục cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra trấn áp, xử lý người vi phạm đảm bảo an toàn giao thông. Hàng đêm, trong những bộ thường phục, các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Bảo Lộc đã lên đường xử lý các thanh thiếu niên điều khiển xe máy độ, chế rú ga, nẹt pô gây mất an toàn giao thông, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Theo đánh giá của các trinh sát, việc xử lý nạn đua xe luôn đối diện với nhiều nguy hiểm cho chính lực lượng làm nhiệm vụ và đặc biệt là người tham gia giao thông. Thường thì các nhóm thanh thiếu niên đều chạy bất chấp, thậm chí cố ý thách thức cả lực lượng công an. Để tổ chức các cuộc đua, các nhóm thanh niên thường thông tin qua các hội, nhóm facebook, zalo rồi cử người phóng xe rú ga, nẹt pô làm con mồi để cảnh giác lực lượng công an. Trong trường hợp con mồi bị xử lý thì các nhóm nhanh chóng rút lui, án binh bất động.

Các xe độ, chế thay đổi kết cấu, hình dáng

Đêm 19 đến rạng sáng ngày 20/2, có khoảng 40 thanh thiếu niên tụ tập trên Quốc lộ 20 đoạn qua ngã 3 Lộc Sơn (phường Lộc Sơn) dàn thành hàng ngang tổ chức đua xe. Mỗi lần có 3 – 6 thanh niên vào vị trí âm côn, rú ga, nẹt pô, những người còn lại thì cổ vũ làm náo loạn cả khu phố. Khi lực lượng công an có mặt, nhóm này rồ ga chạy với tốc độ cao, liều lĩnh vượt luôn đèn đỏ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Để đối phó với những thanh, thiếu niên liều lĩnh, trong các đêm 20 và 21/2, Công an TP Bảo Lộc đã tung lực lượng mặc thường phục có mặt khắp các tuyến đường để xử lý triệt để các thanh thiếu niên điều khiển xe độ chế có biểu hiện đua xe trái phép. Trong 2 đêm qua, lực lượng công an đã bắt giữ hơn 10 thanh thiếu niên điều khiển xe độ chế. Tất cả đều bị lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Cùng với đó, trong những ngày tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng 141 Công an TP Bảo Lộc đã xử lý 47 trường hợp là thanh thiếu niên điều khiển xe độ, chế gây mất an toàn giao thông. Công an TP Bảo Lộc đang tạm giữ toàn bộ phương tiện và lập biên bản xử phạt với số tiền gần 84 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc, cho biết: Đơn vị đang thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trong mọi thời điểm để kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp có biểu hiện điều khiển xe độ chế; đồng thời, phối hợp với các phường, xã và ngành chức năng gọi hỏi, răn đe, giáo dục các thanh thiếu niên có biểu hiện hư hỏng. Từ đó, lập danh sách đưa vào diện quản lý của cơ quan công an để kịp thời nắm bắt, theo dõi. Đơn vị cũng đã đưa nhiệm vụ xử lý xe độ chế vào chuyên đề chính để kiềm chế tình trạng đua xe trái phép gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn.

HẢI ĐƯỜNG