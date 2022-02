Cát Tiên: Hiệu quả từ đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Thực hiện khí thế thi đua sôi nổi của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an huyện Cát Tiên đã nhanh chóng triển khai công tác nắm tình hình, giải quyết các vấn đề phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Công an huyện Cát Tiên sử dụng thiết bị bay flycam, hệ thống camera an ninh quan sát tầm cao để theo dõi, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật có thể diễn ra.

Thượng tá Lê Văn Việt - Phó trưởng Công an huyện Cát Tiên cho biết: Tết Nguyên đán là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp khó lường về tội phạm và vi phạm pháp luật. Do đó, Công an huyện Cát Tiên đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 từ ngày 15/12/2021 đến ngày 15/2/2022.

Để làm tốt nhiệm vụ, Công an huyện Cát Tiên đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nắm chắc diễn biến tình hình, chỉ đạo giải quyết và xử lý tốt các vụ việc. Chủ động phòng, ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ, nhất là ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép, tình trạng đua xe, chạy xe nẹt pô, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thực hiện tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, các địa bàn trọng điểm…

Trên tinh thần đó, các đơn vị trong lực lượng xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết, cụ thể, triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung phòng, ngừa, phát hiện và giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Sau hơn 2 tháng triển khai ra quân, đến nay, Công an huyện Cát Tiên đã lập được nhiều thành tích, nổi bật như: Bắt 5 vụ/6 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép (giảm 32 vụ so với cùng kỳ năm 2021); vận động người dân thu hồi được 4 bộ máy kích cá, 23 quả pháo bi và một hộp pháo hoa gồm 49 quả.

Đặc biệt, sau một thời gian theo dõi, xác minh, vào ngày 27/1/2022, Công an huyện Cát Tiên đã xác lập và phá thành công chuyên án 0122P, bắt đối tượng Đỗ Thị Thảo (sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại Thôn 4, xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) và thu giữ 8,5 kg pháo các loại gồm pháo bi, pháo hoa. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để mang về huyện Cát Tiên bán kiếm lời. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố đối tượng về hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Cùng với đấu tranh phòng, chống tội phạm, từ ngày 15/12/2021 đến nay, Công an huyện Cát Tiên đã tổ chức gọi răn đe, kiểm diện hàng trăm lượt các đối tượng; thực hiện cho hàng trăm hộ gia đình, cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, tệ nạn cờ bạc; tiến hành in, cấp phát gần 1.000 tờ rơi, treo áp phích tuyên truyền các nội dung liên quan.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện và công an các xã, thị trấn đã huy động 100% quân số gồm lực lượng mặc quân phục và lực lượng trinh sát mặc thường phục, thực hiện tuần tra trên khắp các tuyến đường trên địa bàn huyện để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Ngoài ra, Công an huyện Cát Tiên cũng huy động toàn bộ phương tiện, thiết bị trong đó có sử dụng các thiết bị bay flycam, hệ thống camera an ninh, các xe đặc chủng... tham gia hỗ trợ, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật có thể diễn ra.

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, lực lượng Công an huyện cũng đã đồng loạt ra quân, tập trung tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến giao thông, nhất là những tuyến quốc lộ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: đi quá tốc độ, đi không đúng phần đường, lạng lách, đánh võng, điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong hơi thở có nồng độ cồn...

Có thể khẳng định, kết quả bước đầu trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của lực lượng Công an huyện Cát Tiên đã góp phần giữ ổn định tình hình địa bàn, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi và yên tâm cho Nhân dân vui xuân, đón Tết. Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã kết thúc, lực lượng công an các cấp trong huyện Cát Tiên vẫn tiếp tục sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh và trấn áp tội phạm; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

HOÀNG SA