Đạ Tẻh: Khi công an chính quy về xã

Những chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở là minh chứng cho hiệu quả từ chủ trương đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn huyện Đạ Tẻh. Mặc dù còn có những khó khăn nhất định, song với tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ, lực lượng công an chính quy luôn được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương tin tưởng, đánh giá cao.

Mô hình Tiếng kẻng an ninh đã thực sự phát huy hiệu quả tại xã Triệu Hải.

Trao đổi với chúng tôi, một số hộ dân ở xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh chia sẻ: Từ khi có lực lượng Công an chính quy về xã, người dân an tâm lao động sản xuất. Những mâu thuẫn được giải quyết có lý, có tình, người dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Khi có vụ việc xảy ra, các anh đến kịp thời, bắt giữ được đối tượng, nên người dân rất tin tưởng, đồng tình, ủng hộ.

Thiếu tá Vi Thanh Huấn, Trưởng Công an xã Quốc Oai cho biết: Để đạt hiệu quả, trước tiên, xã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, nhằm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong đảm bảo ANTT; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân, vận động bà con cung cấp nguồn tin, tố giác tội phạm. Công an xã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình mọi mặt trên địa bàn toàn xã, nhất là tình hình hoạt động của các đối tượng chính trị, hình sự, ma túy. Đồng thời, luôn có những đợt gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Cùng với đó, lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện, xử lý nghiêm những vụ việc xảy ra; gọi hỏi, răn đe đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên thiếu ý thức, cố tình vi phạm nhằm góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn xã.

Công an huyện cho biết, hiện, đơn vị đã bố trí công an xã chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 8/8 xã với tổng số 40 cán bộ, chiến sỹ. Trong đó, có 5/8 xã gồm: Mỹ Đức, Đạ Pal, An Nhơn bố trí theo mô hình: 1 trưởng công an xã, 1 phó trưởng công an xã, 3 công an viên thường trực; còn lại xã Đạ Lây, Quảng Trị, Quốc Oai, Triệu Hải và Đạ Kho bố trí theo mô hình: 1 trưởng công an xã, 2 phó trưởng công an xã, 3 công an viên thường trực.

Thượng tá Nguyễn Công Điền - Phó Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh thông tin, việc triển khai công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Theo số liệu thống kê từ Công an Đạ Tẻh, các vụ việc vi phạm pháp luật được xử lý tăng lên rõ rệt, số vụ vi phạm giảm dần, ý thức của người dân được nâng lên.

Trong năm 2021, tình hình tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) được kiềm chế so với năm 2020, không xảy ra các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, các loại tội phạm truyền thống như trộm cắp, cố ý gây thương… và tệ nạn cờ bạc vẫn chiếm tỷ lệ cao trên tổng số vụ án. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội chủ yếu là thanh, thiếu niên, không có việc làm ổn định. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tiềm ẩn nhiều phức tạp. Các đối tượng phạm tội có xu hướng sử dụng các thành tựu của khoa học công nghệ vào hoạt động phạm tội chủ yếu là lừa đảo qua mạng, đánh bạc qua mạng. So với năm 2020, tội phạm về TTXH giảm 12 vụ (29/41) trong năm 2021; tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra, giảm 2 vụ. Kết quả đã điều tra, khám phá 28/29 vụ, 63 đối tượng phạm tội về TTXH, đạt tỷ lệ 96,55%...

Theo đánh giá từ Công an Đạ Tẻh, thời gian qua, nhìn chung việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đã góp phần đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới ngay tại cơ sở. Chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương được nâng cao, sát hợp với tình hình thực tế; khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế của công an xã bán chuyên trách; chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nâng lên rõ rệt. Nhờ đó, thế trận an ninh Nhân dân tiếp tục được củng cố, tạo nên thành trì vững chắc trước âm mưu, thủ đoạn của mọi loại hình tội phạm, Nhân dân càng tin yêu hơn vào Đảng, Nhà nước, vào lực lượng công an cơ sở, tiếp tục đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu xây dựng quê hương Đạ Tẻh ngày một thêm phát triển.

THÂN THU HIỀN