Lâm Hà: Bắt quả tang 18 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke

(LĐ online) - Ngày 22/2, Công an huyện Lâm Hà cho biết, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Lâm Hà phối hợp với Công an thị trấn Đinh Văn tiến hành kiểm tra quán Karaoke Win, phát hiện bắt quả tang 18 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng VIP 5.

Các đối tượng bị lực lượng Công an huyện Lâm Hà bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke

Lực lượng công an thu giữ tại phòng VIP 5 của quán Karaoke Win 1 túi nylon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 1 túi nylon bên trong có 6 viên nén màu xanh và một số vật dụng, tang vật khác.

Tiến hành test nhanh, lực lượng công an xác định 18/18 đối tượng có mặt tại phòng này đều dương tính với chất ma túy. Các đối tượng này có tuổi từ 20 đến 42 tuổi, chủ yếu cư trú trên địa bàn huyện Lâm Hà.

Công an huyện Lâm Hà đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản khám nghiệm hiện trường, niêm phong thu giữ toàn bộ tang vật. Sau đó, tất cả các đối tượng được đưa về trụ sở công an để làm việc. Quá trình làm việc các đối tượng khai: Từ khoảng 20 giờ 30 phút tối 21/2, các đối tượng rủ nhau đến quán Karaoke Win hát và sử dụng trái phép chất ma túy đến khi bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện và bắt quả tang.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Hà đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng vi phạm.

DUY DANH