Đơn Dương: Liên tiếp khởi tố 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy

(LĐ online) - Ngày 27/3, Công an huyện Đơn Dương cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện vừa khởi tố liên tiếp 2 vụ án, lệnh bắt tạm giam 2 bị can về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào ngày 11/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Đơn Dương phối hợp cùng Công an xã Lạc Xuân tiến hành kiểm tra, phát hiện Nguyễn Thị Trúc Duyên (24 tuổi, cư trú xã Lạc Xuân) tàng trữ 3 gói nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng. Duyên khai nhận 3 gói nylon trên là ma túy của mình.

Đến ngày 16/3, qua phối hợp với Công an xã Lạc Lâm, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Đơn Dương tiếp tục phát hiện trong người Dương Ngọc Sơn (28 tuổi, ngụ xã Ka Đô) có 1 gói nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng.

Qua công tác giám định, cơ quan cảnh sát điều tra xác định số tang vật thu được nêu trên của 2 đối tượng nêu trên là ma túy, loại Methamphetamine (tên thường gọi là ma túy đá). Căn cứ vào hồ sơ vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng Duyên và Sơn để tiếp tục điều tra, làm rõ.

C.THÀNH