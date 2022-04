Đà Lạt: Thông báo thu hồi giấy phép kinh doanh nhà hàng ''trá hình'' nhiều lần gây mất an ninh trật tự

(LĐ online) - Ngày 23/4, UBND TP Đà Lạt cho biết đã có thông báo thu hồi giấy phép kinh doanh Nhà hàng DJ 365 (số 291 đường Hai Bà Trưng) do kinh doanh không đúng với ngành nghề kinh doanh đã đăng ký thời gian qua.

Cơ quan chức năng TP Đà Lạt thông báo rút giấy phép kinh doanh đối với Nhà hàng DJ 365. Hiện, địa điểm kinh này đã treo biển hiệu với tên gọi khác

Trước đó, ngày 13/4 và 18/4, UBND Phường 6 và Công an TP Đà Lạt đã có văn bản báo cáo lên UBND TP Đà Lạt, đề xuất thu hồi giấy hồi giấy phép kinh doanh Nhà hàng DJ 365 (số 291 đường Hai Bà Trưng) do để xảy ra nhiều vụ việc gây mất an ninh trật tự.

Theo cơ quan chức năng địa phương, từ khi đi vào hoạt động tới nay, nhà hàng này xảy ra nhiều vụ việc gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng tới an ninh trật tự địa phương.

Cụ thể, theo thống kê từ ngày 5/3 tới 11/4/2022, Nhà hàng DJ 365 đã xảy ra 5 vụ liên quan tới tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, nổi cộm nhất là vụ việc xảy ra vào ngày 28/3. Tại nhà hàng này xảy ra xô xát giữa nhóm nhân viên nhà hàng với nhóm thanh niên tới vui chơi. Hai bên đã rượt đuổi, đánh nhau từ khu vực đường Hai Bà Trưng (Phường 6) tới khu vực đường Phan Đình Phùng (Phường 2) gây bức xúc cho người dân địa phương.

Tiếp đó, ngày 5/3, do mâu thuẫn trong quá trình vui chơi tại Nhà hàng DJ 365, hai nhóm thanh niên khoảng 14 người cũng xảy ra xô xát, đuổi đánh nhau làm mất an ninh trật tự khu vực.

Gần đây nhất, ngày 11/4, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an TP Đà Lạt kiểm tra đột xuất nhà hàng này, phát hiện 20 khách và 2 nhân viên của nhà hàng dương tính với chất ma túy.

Theo báo cáo kết quả xác minh đơn thư phản ánh của công dân xác định Nhà hàng DJ 365 có dấu hiệu biểu diễn văn hóa, nghệ thuật trái phép, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định về tiếng ồn, không ký kết hợp đồng lao động với nhân viên...

Đặc biệt, UBND Phường 6 nhận định, nhà hàng trên thực chất là quán bar “trá hình”, là tụ điểm rất phức tạp về hình sự, thường xuyên có hoạt động tụ tập, sử dụng ma tuý, gây mất trật tự công cộng.

Được biết, Nhà hàng DJ 365 có giấy phép đăng ký kinh doanh với hình thức hộ gia đình do bà Đoàn Thị Hạnh đứng tên đại diện pháp luật (địa chỉ 65A số cũ, số mới 291 đường Hai Bà Trưng) với ngành nghề kinh doanh: Cơ sở lưu trú du lịch, bán vật liệu xây dựng, ăn uống, cà phê, giải khát, rượu bia, thuốc lá nội và thu mua, bán nông sản.

Căn cứ vào báo cáo từ UBND Phường 6 và Công an TP Đà Lạt, Phòng Tài chính Kế hoạch TP Đà Lạt đã thông báo vi phạm của hộ bà Đoàn Thị Hạnh thuộc trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và đơn vị này sẽ ban hành quyết định thu hồi trong những ngày tới.

Theo ghi nhận đến hiện tại, địa điểm trên đã treo bảng hiệu kinh doanh mới với tên gọi khác.

PV