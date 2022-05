Bảo Lâm: Phá chuyên án ma túy lớn thu giữ 2 bánh heroin cùng nhiều ma túy tổng hợp

(LĐ online) - Công an huyện Bảo Lâm vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công anh tỉnh Lâm Đồng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Cùng với các đối tượng bị bắt giữ, cơ quan điều tra đã thu giữ 2 bánh heroin cùng 0,2968 gam heroin đã phân thành tép; 1 lạng ma túy dạng khay và 65 viên ma tuý tổng hợp dạng thuốc lắc.

Đối tượng Phạm Hoàng Long thời điểm bị cơ quan Công an mật phục bắt giữ quả tang cùng tang vật

Trước đó, vào đầu năm 2022, qua quá trình trinh sát địa bàn, các trinh sát Đội Cảnh sát ma túy Công an huyện Bảo Lâm đã xác định nhóm đối tượng Phạm Hoàng Long (34 tuổi, ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) cầm đầu, có hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh vào địa bàn huyện Bảo Lâm với thủ đoạn tinh vi, gian xảo và liều lĩnh.

Đi sâu xác minh làm rõ, Long mua ma túy của các đối tượng từ địa phương ngoài tỉnh rồi cùng đồng bọn vận chuyển về huyện Bảo Lâm bằng xe ô tô và xe mô tô. Long cùng đồng bọn chia thành nhiều tốp và thay đổi phương tiện vận chuyển nhằm qua mặt lực lượng Công an. Ma túy mua về, các đối tượng chia lẻ bán cho các đối tượng ở trên địa bàn huyện Bảo Lâm và một số địa phương trong tỉnh Lâm Đồng.

Tang vật ma túy của vụ án được cơ quan Công an thu giữ

Với quyết tâm không để “Cái chết trắng” len lỏi vào các thôn, bản trên địa bàn huyện Bảo Lâm vốn bình yên với những người dân chất phát, thật thà. Lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng để tổ chức phối hợp thu thập tài liệu chứng cứ của Long và đồng bọn.

Sau nhiều ngày theo dõi, nắm chắc phương thức hoạt động của các đối tượng, ngày 7/3/2022, Ban chuyên án gồm nhiều lực lượng, chủ công là các trinh sát dày dặn kinh nghiệm của Công an huyện Bảo Lâm và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt đối với Phạm Hoàng Long sau khi đối tượng mua một lượng lớn ma túy từ TP Hồ Chí Minh vận chuyển về địa phương. Ngoài Long, cơ quan công an cũng đã bắt giữ 2 đối tượng là đồng bọn giúp sức để long mua bán, vận chuyển ma túy.

Số lượng ma túy Long bị thu giữ gồm 2 bánh Heroin còn nguyên, 1 gói Hêrôin nặng 0,2127gram, 100 gram ma túy đá và 65 viên ma tuý tổng hợp.

Chiến công nói trên là sự quyết tâm của lực lượng Công an trong phòng chống ma túy, là thành tích có ý nghĩa thiết thực để chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất đất nước 30/4/1975- 30/4/2022, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết quả đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có tính chất liên tỉnh cũng thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa Công an các địa phương và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, sự chỉ đạo thống nhất của Lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác phòng chống ma túy.

Hiện tại, vụ án đã được Công an huyện Bảo Lâm hoàn tất hồ sơ chuyển Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN QUÂN