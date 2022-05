Đạ Tẻh: Ra mắt mô hình Lái xe taxi đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống tội phạm

(LĐ online) - Chiều 13/5, Thượng tá Trần Văn Thường - Phó trưởng Công an huyện Đạ Tẻh thông tin, Công an huyện vừa ra mắt mô hình Lái xe taxi đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống tội phạm.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, Công an huyện Đạ Tẻh quyết định thành lập và cho ra mắt mô hình Lái xe taxi đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống tội phạm. Mô hình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của đội ngũ lái xe taxi, qua đó đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Theo đó, để mô hình đi vào hoạt động hiệu quả, Công an huyện Đạ Tẻh sẽ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy chế đã đề ra; trong đó kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông, quy định về trật tự đô thị; thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để người lái xe nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng, chống tội phạm. Các lái xe taxi có thể trao đổi thông tin vụ việc đến với lực lượng chức năng nhằm kịp thời nắm bắt tình hình để phối hợp giải quyết hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.

THÂN THU HIỀN