Bảo Lộc: Bắt khẩn cấp thanh niên trộm hơn 120 triệu đồng trong ô tô không đóng cửa kính

(LĐ online) - Lợi dụng người dân thiếu cảnh giác không kéo cửa kính xe ô tô, K’Brôs đã chui vào xe lấy chiếc túi xách chứa hơn 120 triệu đồng. Sau 1 ngày gây án, đối tượng đã bị các trinh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc bắt giữ cùng toàn bộ số tiền trộm cắp.

Công an TP Bảo Lộc dẫn giải K’Brôs tiến hành dựng lại hiện trường vụ trộm

Chiều 30/6, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với K’Brôs (19 tuổi, ngụ tại xã Tân Thượng, huyện Di Linh) để điều tra, làm rõ tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào sáng 29/6, Công an TP Bảo Lộc tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Tuyết Anh (ngụ thôn Đại Nga, xã Lộc Nga) bị kẻ trộm lấy cắp chiếc túi xách bên trong có 120 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động để trong xe ô tô đậu trên vỉa hè trước cửa nhà.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự vào cuộc xác minh, điều tra truy bắt kẻ trộm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc và Công an xã Lộc Nga cùng phối hợp điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm và tiến hành lệnh bắt khẩn cấp.

Theo lời khai của K’Brôs tại cơ quan công an: Vào rạng sáng 29/6, khi đang đi bộ trên Quốc lộ 20 qua cây xăng Tiến Hùng trên Quốc lộ 20 (thuộc địa phận thôn Đại Nga, xã Lộc Nga), K’Brôs phát hiện chiếc xe ô tô con đậu bên lề đường không kéo kính cửa bên lái.

Nhìn vào bên trong thấy chiếc túi xách, nên K’Brôs đã lấy trộm rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Kiểm tra túi xách, đối tượng phát hiện 2 cọc tiền (mệnh giá 500 ngàn đồng - không rõ số tiền là bao nhiêu), 2 điện thoại di động cùng 1,8 triệu đồng tiền lẻ bên ngoài. Sau đó, K’Brôs mang 2 cọc tiền trộm được về nhà riêng tại xã Tân Thượng (huyện Di Linh) cất giấu; số tiền lẻ 1,8 triệu đồng, đối tượng mang đi chơi game và tiêu xài cá nhân.

Sáng 30/6, khi đang có mặt tại nhà riêng ở xã Tân Thượng, K’Brôs đã bị các trinh sát khống chế bắt giữ và thu giữ 2 cọc tiền - tang vật vụ trộm mà đối tượng cất giấu trong nhà.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Bảo Lộc, từ năm 2021 đến nay, đây là vụ việc thứ 2 mà người dân trên địa bàn TP Bảo Lộc thiếu cảnh giác khi để số tiền lớn trong xe ô tô không kéo kính cửa.

Ngoài vụ trộm này, vào cuối tháng 6/2021, một người dân trên địa bàn Phường 1 (TP Bảo Lộc) cũng để số tiền 950 triệu đồng trong xe ô tô không kéo kính cửa. Qua đó, trực tiếp tạo điều kiện cho kẻ gian thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gây mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cả 2 vụ trộm đều được Công an TP Bảo Lộc nhanh chóng điều tra, làm rõ bắt giữ các đối tượng gây án và thu giữ tài sản trao trả lại cho người bị hại. Tuy nhiên, đây là lời cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình.

KHÁNH PHÚC