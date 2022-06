Đam Rông: Triệt phá sới bạc tại địa bàn giáp ranh

(LĐ online) - Ngày 24/6, Công an huyện Đam Rông cho biết đã triệt phá sới bạc tại khu vực giáp ranh giữa huyện Đam Rông và huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Hiện trường sới bạc bị triệt phá

Trước đó, Công an huyện Đam Rông nhận được tin báo về sới bạc được tổ chức tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông. Thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi để đối phó lực lượng công an. Mỗi lần chơi đánh bạc, các đối tượng chọn địa bàn rừng núi, gần hồ nước, chỉ có đường độc đạo để đi vào, cử đối tượng canh gác dọc đường và trang bị cho các đối tượng canh gác bộ đàm để báo động khi phát hiện lực lượng công an.

Từ tình hình trên, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Đam Rông đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Theo đó, vào chiều 22/6, lực lượng điều tra Công an huyện đã phối hợp với Công an xã Phi Liêng triển khai lực lượng bắt quả tang khi các đối tượng đang tổ chức đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc dĩa tại căn chòi gỗ tại bờ hồ thôn Đơng Gle, xã Phi Liêng.

Qua điều tra, để đến địa điểm đánh bạc, các đối tượng sử dụng thuyền để đưa người qua lòng hồ; đồng thời, cử người canh gác quanh khu vực đánh bạc. Lực lượng tổ công tác phải đi bộ xuyên rừng để tiếp cận vị trí các đối tượng tổ chức đánh bạc.

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hưng (51 tuổi), Lê Nhân Tâm (36 tuổi), Nguyễn Hữu Hòa (41 tuổi); thu giữ tại chiếu bạc 24 triệu đồng, các tang vật dùng để đánh bạc, bộ đàm để liên lạc; thu giữ tại gần hiện trường 13 xe máy do các đối tượng đánh bạc bỏ lại khi bỏ chạy.

Hiện nay, Công an huyện tiếp tục xác minh và truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

NGỌC NGÀ