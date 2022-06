Đức Trọng ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(LĐ online) - Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đêm 23/6, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Phòng PC08 - Công an tỉnh tổ chức lực lượng tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn tại một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Đức Trọng ra quân tuần tra cao điểm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ghi nhận tại Quốc lộ 20, đoạn gần Trường THPT Đức Trọng vào khoảng 20 giờ 30 phút, hầu hết lái xe mô tô, xe ô tô, đều chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông công an huyện đã kiểm tra 131 trường hợp, phát hiện lập biên bản 20 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn; trong đó, có 8 trường hợp lái xe ô tô, 12 trường hợp lái xe mô tô.

Theo kế hoạch tuần tra cao điểm, Công an huyện Đức Trọng sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, chở quá tải trọng, lấn chiếm lòng lề đường, chở quá số người quy định…

N.MINH