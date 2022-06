Xã vùng sâu với Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định công tác vận động quần chúng Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự có vai trò hết sức quan trọng, thời gian qua, xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng đã triển khai Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo, góp phần lan tỏa sâu rộng, cũng như huy động được đông đảo người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Ninh Loan cũng được Công an huyện Đức Trọng chọn để xây dựng xã điển hình tiên tiến trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.

Ý thức của người dân xã Ninh Loan trong việc chấp hành pháp luật ngày càng được nâng cao

Ninh Loan là xã vùng sâu, vùng xa, cách trung tâm huyện Đức Trọng 30 km. Toàn xã có 1.605 hộ, 5.410 nhân khẩu, với 8 dân tộc đang sinh sống.

Theo lãnh đạo xã Ninh Loan, Đảng bộ, chính quyền xã luôn xác định nhiệm vụ củng cố hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến thôn.Theo đó, Đảng ủy xã luôn chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới đến cán bộ đảng viên và Nhân dân nắm vững quan điểm, nhiệm vụ, mục tiêu của công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cũng luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ cả Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng của Nhân dân. Nhiều mô hình đã và đang được duy trì, nhân rộng có thể kể đến như: “Tiếng kẻng an ninh” với các thành viên là công an viên, thôn đội, thanh niên xung kích và cựu chiến binh. Trong đó, bao gồm: 11 tổ tuần tra trật tự, 11 tổ kẻng và 40 tổ an ninh Nhân dân. Về xây dựng lực lượng làm công tác an ninh trật tự, lực lượng dân quân cũng được củng cố. Hiện, xã có 1 trung đội dân quân cơ động, 1 tổ dân quân hóa học, 1 tổ trinh sát, 1 tổ thông tin, 1 tổ y tế, 11 tiểu đội dân quân tại chỗ. Các tổ, đội này thường xuyên thực hiện tốt công tác phối kết hợp trong việc tuần tra, kiểm soát, giữ gìn trật tự xã hội trên địa bàn. Và hiệu quả thiết thực nhất của các mô hình trên mang lại, chính là khơi gợi được ý thức của người dân trong chấp hành pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm. Từ đó, giúp công an kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và giải quyết các vụ việc xảy ra tại cơ sở. Anh Trần Văn Minh, người dân thôn Trung Ninh cho biết: “Hằng tháng, hằng quý, khi đi họp thôn, tổ, chúng tôi luôn được thông báo tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, cũng như tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Nhà nước... Vì vậy, mỗi người dân chúng tôi đều có ý thức chấp hành luật pháp, cũng như nâng cao ý thức trong việc bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương”.

Trong năm 2022, các lực lượng chức năng xã Ninh Loan tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác dân vận, nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân hơn nữa trong Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, ý thức cảnh giác cho cán bộ, Nhân dân không để cho kẻ xấu kích động, lôi kéo; thường xuyên củng cố lực lượng làm công tác an ninh, đảm bảo về số lượng và chất lượng hoạt động. Đồng thời, tăng cường củng cố, xây dựng thực lực ở cơ sở; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Nhân dân các thôn. Song song với đó, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh liên quan đến tình hình an ninh nông thôn, tình hình tôn giáo, dân tộc. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng lấn chiếm đất rừng, tái lấn chiếm đất rừng, vận chuyển trái phép lâm sản qua địa bàn, tín dụng đen, tranh chấp đất đai, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp... “Trong năm 2021, xã Ninh Loan đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó, thôn Trung Ninh được công nhận là thôn văn hóa kiểu mẫu; các thôn gồm: Trung Hậu, Thịnh Long, Ninh Hải, Châu Phú được công nhận là thôn văn hóa tiêu biểu. Trong năm 2022, xã đang phấn đấu xây dựng thôn Trung Hậu và Thịnh Long đạt thôn văn hóa kiểu mẫu, các thôn Nam Hải, Nam Loan đạt thôn văn hóa tiêu biểu; đồng thời, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về an ninh trật tự. Hiện, xã đang vận động đối ứng xã hội hóa khoảng 28 camera an ninh trên địa bàn, với số tiền là 99 triệu đồng, trong đó, người dân đóng góp đối ứng là 50%”, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND xã Ninh Loan, cho biết.

NHẬT MINH