Bảo Lộc: 2 ngày, bắt 4 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy

(LĐ online) - Trong 2 ngày 15 và 18/7, đội nghiệp vụ và công an các phường, xã trên địa bàn TP Bảo Lộc đã phối hợp bắt quả tang 4 vụ tàng trữ trái thép chất ma túy. Riêng ngày 18/7, cơ quan điều tra đã bắt quả tang 3 vụ, với 3 đối tượng.

Các đối tượng Ánh, Hiếu, Thu và Chung bị bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy

Cụ thể, vào tối 15/7, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc phối hợp cùng Công an xã Lộc Nga đã dừng kiểm tra xe máy do Trần Thị Ngọc Ánh (24 tuổi, ngụ xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm) điều khiển đang lưu thông trên địa bàn xã với nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong người Ánh đang tang trữ 1 gói nilong bên trong chứa tinh thể màu trắng, đối tượng khai là ma túy đá. Công an TP Bảo Lộc đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang với Trần Thị Ngọc Ánh về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy” và thu giữ, niêm phong tang vật theo quy định.

Tiếp đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc cùng Công an phường Lộc Sơn đã tiến hành kiểm tra một nhà dân trên đường Phạm Ngọc Thạch do Đỗ Thị Minh Hiếu (33 tuổi, ngụ tại xã Hiệp An, huyện Đức Trong) thuê ở. Qua kiểm tra, trinh sát phát hiện Hiếu đang tàng trữ 1 gói nilong chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) trong túi quần. Ngay sau đó, công an tiếp tục khám xét căn nhà và tiến hành thủ tục bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Hiếu; niêm phong, thu giữ tang vật liên quan để phục vụ điều tra.

Cùng thời điểm này, một tổ trinh sát khác tiến hành kiểm tra khẩn cấp căn nhà tại Tổ 12 (phường Lộc Sơn). Qua kiểm tra, công an phát hiện trong ví của Nguyễn Văn Thu (48 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) đang tàng trữ 1 gói nilong bên màu tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy. Thu khai nhận gói tinh thể màu trắng nói trên là ma túy tổng hợp. Công an TP Bảo Lộc lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Thu và niêm phong, thu giữ tang vật để điều tra.

Cũng trong ngày 18/7, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc tiếp tục phối hợp cùng Công an phường Lộc Sơn đã mật phục, bắt quả tang Đồng Văn Chung (30 tuổi, ngụ tại xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm) đang cầm 1 gói nilong chứa chất tinh thể rắn được Chung khai nhận là ma túy đá. Công an đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Chung và niêm phong, thu giữ tang vật để điều tra.

Hiện, cả 4 đối tượng Trần Ngọc Ánh, Đỗ Thị Minh Hiếu, Nguyễn Văn Thu và Đồng Văn Chung đã bị Công an TP Bảo Lộc ra quyết định tạm giữ hình sự điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cả 4 đội tượng này, đều là người nghiện ma túy nặng.

Trước đó, vào các ngày 11 và 12/7, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc đã bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, gồm Trung Thị Quế Hương, Lê Di Ta và Võ Văn Linh. Hiện, cả 3 đối tượng này đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

HẢI ĐƯỜNG