Đà Lạt: Gần 50 doanh nghiệp vận tải ký cam kết không chở quá tải, cơi nới thùng xe

(LĐ online) - Ngày 19/7, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt đã mời 50 doanh nghiệp, nhà xe hoạt động lĩnh vực vận tải tham dự hội nghị phổ biến quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vận tải; đồng thời, ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong dịp hè năm 2022, đặc biệt là không chở vật liệu xây dựng quá tải, cơi nới thùng xe...

Theo thiếu tá Nguyễn Huỳnh Quốc Trung - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, thời gian qua, hầu hết các chủ doanh nghiệp, tài xế kinh doanh xe khách, xe tải trên địa bàn chấp hành tốt các quy định pháp luật về Luật Giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số doanh nghiệp, nhà xe, tài xế còn để xảy ra các vi phạm về xe quá khổ, gây tai nạn giao thông, lắp còi không đảm bảo âm lượng, đi vào đường cấm... Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến người tham gia giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là vào giờ cao điểm, gây bức xúc cho người dân. Trong đó, nhiều trường hợp đã bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản vi phạm.

Thống kê 6 tháng đầu năm 2022, Công an TP Đà Lạt phát hiện lập biên bản 1.486 trường hợp vi phạm. Trong Quý I/2022, thành phố xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 11 người bị thương. Riêng việc thực hiện các chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, xe quá khổ, quá tải của Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an Đà Lạt đã lập biên bản 103 trường hợp (86 xe tải, 17 xe ben). Cụ thể, xử phạt lỗi đậu đỗ không đúng quy định 31 trường hợp; quá chiều dài 1 trường hợp; quá chiều cao 6 trường hợp; thay đổi thành thùng 2 trường hợp; hết kiểm định 1 trường hợp; không chấp hành biển báo hiệu 34 trường hợp…

Trước thực trạng nêu trên, để kéo giảm các vụ tai nạn giao thông, hành vi vi phạm, thực hiện triển khai cao điểm kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp hè 2022, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự cho hay, ngoài tuyên truyền các quy định pháp luật theo quy định, đã yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết không vi phạm, quán triệt tới tài xế không chở quá khổ, quá tải, không cơi nới thùng xe, đi đúng tốc độ, đúng phần đường, làn đường, sử dụng còi hơi đảm bảo âm lượng... Qua công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các nhà xe, tài xế để răn đe, chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong thời gian tới.

C.THÀNH