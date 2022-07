KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN 20/7/1962-20/7/2022

Tỷ lệ phá các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm là những nỗ lực của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng; qua đó đã góp phần làm vẻ vang hơn nữa danh hiệu người Công an Nhân dân.

Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh, họp chỉ đạo án với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng

Từ năm 2014-2021, Phòng Cảnh sát Hình sự cùng với lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện 6.103 vụ phạm pháp hình sự, với 9.807 đối tượng phạm tội bị xử lý. Phòng Cảnh sát Hình sự là đơn vị luôn chấp hành nghiêm nội quy, quy định của pháp luật; quy chế, quy trình, công tác, nhất là trong điều tra, xử lý tội phạm.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, đơn vị luôn chủ động nắm tình hình, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm cụ thể, gắn với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động. Bên cạnh đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự thường xuyên quán triệt, triển khai đến các đội và cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong đơn vị tập trung rà soát, lên danh sách băng nhóm tội phạm để nhận diện, phân loại tính chất, quy mô hoạt động của đối tượng, nhất là những tên cầm đầu, đối tượng cộm cán để có phương án đấu tranh phù hợp, hiệu quả.

Khi có trọng án, đơn vị huy động tối đa lực lượng phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác truy xét, vận động đối tượng gây án ra đầu thú. Điển hình là vụ án điều tra làm rõ vụ giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng do Kiều Quốc Huy thực hiện xảy ra tại huyện Bảo Lâm; vụ đấu tranh với băng nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán đá thiên thạch do Nguyễn Hưng (Sinh năm 1963) cầm đầu...

Bên cạnh đó, đơn vị còn đặc biệt quan tâm đến công tác truy nã tội phạm và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Điển hình, đơn vị đã xác lập 2 chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn trên 20 năm. Qua đấu tranh đã bắt 2 đối tượng, gồm: Đinh Xuân Sơn (Sinh năm 1973, tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà), theo Quyết định truy nã số 100 ngày 21/5/1996 của Cơ quan CSĐT tội phạm Công an tỉnh Lâm Đồng về tội “Hủy hoại tài sản” và Đinh Thị Nga (Sinh năm 1953 tại xã Thành Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) theo Quyết định truy nã số 175 ngày 8/6/1995 của cơ quan CSĐT tội phạm Công an tỉnh Lâm Đồng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nhờ thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp nghiệp vụ, giai đoạn 2014-2021, đơn vị không để tồn án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền; tỷ lệ điều tra, xử lý của đơn vị đạt 100%, góp phần cùng toàn lực lượng Công an Lâm Đồng nâng tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 82,2%, tăng 11,1% so với cùng kỳ liền trước.

Chưa dừng lại ở đó, Phòng Cảnh sát Hình sự còn lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm soát, kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm trên địa bàn; giữ vững bình yên cho xã hội, hạnh phúc cho Nhân dân.

Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện có hiệu quả phương án của Bộ Công an và của Giám đốc Công an tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước trong và sau dịch bệnh COVID-19. Đơn vị đã hỗ trợ 17 tấn rau, củ, quả đến người dân và cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, và Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh; ủng hộ 5,1 triệu đồng đến Quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Vận động cán bộ chiến sỹ trong đơn vị ủng hộ qua tin nhắn với số tiền 5,3 triệu đồng.

Thành tích và chiến công của CBCS Phòng Cảnh sát Hình sự đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, năm 2015, đơn vị vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và tổng kết Phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” Phòng Cảnh sát Hình sự đã đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Năm 2016, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba (đột xuất) và tổng kết Phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” Phòng Cảnh sát Hình sự đều đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, trong đó có 4 năm (2017-2020) được Bộ Công an tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Đảng bộ 5 năm liền được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng Cờ thi đua “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền, 2017-2021.

Đạt được những thành tích trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Bộ Công an và của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể ban lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ. Những chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát Hình sự không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn mà còn làm vẻ vang thêm danh hiệu người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân - vì dân phục vụ”.

TIẾN DŨNG