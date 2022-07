Đà Lạt: Bắt quả tang 5 đối tượng bao chiếm đất rừng phòng hộ

(LĐ online) - Trong lúc đang đào bới, san gạt, mở đường trên đất rừng phòng hộ Đà Lạt, 5 đối tượng bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản tạm giữ hành chính…

Các đối tượng tự ý tác động, bao chiếm đất rừng phòng hộ tại tiểu khu 155, TP Đà Lạt

Ngày 19/7, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Đà Lạt cho biết vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm vụ bao chiếm đất rừng phòng hộ tại lô B, khoảnh 1, tiểu khu 155, lâm phần nằm trên địa bàn Phường 11, TP Đà Lạt, do Học viện Lục quân quản lý.

Trước đó, khoảng 15 giờ 40 phút, ngày 18/7, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng chức năng gồm UBND Phường 11, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt cùng đơn vị chủ rừng - Học viện Lục quân, đã bắt quả tang 5 đối tượng đang thực hiện hành vi bao chiếm đất rừng trái phép tại khu vực trên.

Khai nhận với cơ quan chức năng, các đối tượng Giàng Mí Say (27 tuổi), Mua Mí Nô (29 tuổi), Vừ Thị Chở (23 tuổi), Ly Thị Máy (25 tuổi), tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Giang, cho biết được ông Trần Vũ Nguyên (ngụ tại TP Đà Lạt) thuê sử dụng cuốc san gạt đất, mở đường. Cụ thể, Say, Nô, Chở và Máy đã tác động vào con đường rộng 1,5 m, dài 150 m trên lâm phần do Học viện Lục quân quản lý, đối tượng là đất quy hoạch lâm nghiệp, đất rừng phòng hộ.

Tại hiện trường, ông Nguyên cho biết ông được ông Sang Vũ Hiền (ngụ tại Phường 9, TP Đà Lạt) nhờ thuê người vào cuốc đường bên cạnh khu đất 1.500 m đã bị các đối tượng tác động, phát dọn, cuốc lật phần mặt đất. Tuy nhiên, tại thời điểm lập biên bản hiện trường, ông Nguyên chưa trình được các loại giấy tờ, chứng từ hợp pháp liên quan đến khu đất cũng như việc ông Hiền nhờ thuê người tác động vào khu đất trên.

Hiện, cơ quan chức năng TP Đà Lạt đã lập biên bản vụ việc, đình chỉ mọi tác động tới khu đất; tạm giữ hành chính 2 xe gắn máy, cùng các dụng cụ sử dụng bao chiếm đất rừng; tiếp tục xác minh, làm rõ đối tượng chủ mưu trong việc bao chiếm đất rừng phòng hộ tại khu vực trên để xử lý nghiêm theo luật định.

THỤY TRANG