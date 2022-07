Bảo Lộc: Bắt giữ đối tượng có 2 tiền án đột nhập nhà dân trộm cắp

(LĐ online) - Mang 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, mới ra tù chưa đây 1 năm, Phan Đình Nam lại tiếp tục đột nhập vào nhà dân trộm xe máy và máy tính xách tay.

Phan Đình Nam bị bắt giữ sau khi đột nhập nhà dân lấy trộm xe máy và máy tính xách tay

Ngày 20/7, Công an TP Bảo Lộc cho biết, vừa tiếp nhận đối tượng Phan Đình Nam (29 tuổi, ngụ tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) từ Công an phường Lộc Sơn để điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản” theo thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 18/7, Công an phường Lộc Sơn tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của ông Phạm Ngọc Hải (39 tuổi, thường trú tại đường Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) về việc bị kẻ gian phá khóa đột nhập vào nhà lấy trộm xe máy và máy tính xách tay. Ngay sau đó, Công an phường Lộc Sơn đã nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Công an phường Lộc Sơn đã nhanh chóng xác minh, làm rõ các chứng cứ liên quan và xác định Phan Đình Nam là đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên. Ngày 19/7, Công an phường Lộc Sơn đã triệu tập Phan Đình Nam về trụ sở làm việc khai thác, đấu tranh. Qua làm việc, Nam khai nhận sau khi ra tù đã từ Nghệ An vào Bảo Lộc sống lang thang và không có nghề nghiệp. Rạng sáng 13/7, Nam đã phá khóa cửa cổng đột nhập vào nhà ông Phạm Ngọc Hải lấy trộm 1 chiếc xe máy và 1 máy tính xách tay rồi tẩu thoát. Tài sản trộm được, Nam mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Sau khi làm rõ thông tin, Công an phường Lộc Sơn đã tạm giữ Nam; đồng thời, tiến hành thu hồi tang vật của vụ trộm là xe máy và máy tính sách tay.

Qua khai thác, Nam là đối tượng đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại tỉnh Nghệ An và vừa ra tù gần 1 năm nay. Trong lời khai của đối tượng còn xuất hiện nhiều tình tiết với nghi vấn liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn TP Bảo Lộc trong thời gian qua.

