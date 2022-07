Lạc Dương: Khởi tố, tạm giam 4 bị can để điều tra tội gây rối trật tự công cộng

(LĐ online) - Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lạc Dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra tội gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh 2 nhóm thanh niên đánh nhau tại khu vực ngã ba giao giữa đường Bi Doup và đường Điện Biên Phủ (thuộc tổ dân phố Đăng Lèn, thị trấn Lạc Dương) ngày 15/7

Trước đó, ngày 15/7, Công an huyện Lạc Dương nhận được tin báo có một nhóm đối tượng đang xô xát, đánh nhau tại khu vực ngã ba giao giữa đường Bi Doup và đường Điện Biên Phủ (thuộc tổ dân phố Đăng Lèn, thị trấn Lạc Dương).

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Lạc Dương đã nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, tài liệu và truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ vụ việc. Qua điều tra đã xác định 6 người, gồm: Lê Văn Chính (42 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Lê Văn Đức (36 tuổi, ngụ thị trấn Lạc Dương) là em ruột của Chính) do có mâu thuẫn nên đã xảy ra xô xát, đánh nhau với Nguyễn Lê Thanh Nam (33 tuổi), Phạm Văn Đức (35), Liêng Hót Ha Lập (30 tuổi) và Hà Cảnh Thắng (28 tuổi). Hậu quả làm Đức và Chính bị thương tích được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng chữa trị.

Tới thời điểm này, Công an huyện Lạc Dương cho biết ngoài khởi tố 4 bị can, bắt tạm giam để củng cố hồ sơ, đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Việc khởi tố các bị can nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác răn đe, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, trong đó chú trọng việc ngăn ngừa các thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

C.PHONG