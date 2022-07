Mạnh tay với ''ma men''

Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Di Linh đã ra quân xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến hành vi sử dụng rượu, bia khi lái xe, nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT Công an huyện kiểm tra xử lý trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Theo chân cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Di Linh làm nhiệm vụ, chúng tôi được chứng kiến nhiều trường hợp mặc dù đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn tham gia giao thông. Đơn cử, trên tuyến QL 28, đoạn qua thị trấn Di Linh, tổ tuần tra phát hiện anh Đặng Nguyên Phong điều khiển xe ô tô BKS 49A 168.39 có dấu hiệu vi phạm nên đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong hơi thở có nồng độ cồn 0,112 mg/l khí thở. Sau khi xuất trình giấy tờ cho lực lượng chức năng, anh Phong đã bỏ vào nhà người thân mà không chịu ký biên bản vi phạm. Sau 30 phút tuyên truyền, vận động, giải thích, và với sự thuyết phục của người nhà, anh Phong mới ra gặp lực lượng chức năng ký vào biên bản, chấp nhận lỗi vi phạm của mình. Với lỗi trên, anh bị phạt mức 7 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 11 tháng. Tương tự, anh Chu Thanh Tín, trú xã Gung Ré, điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 49H - 406.10 được tổ công tác dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, nồng độ cồn của anh Tín là 0.274 mg/l khí thở. Anh Tín liên tục gọi điện thoại “cầu cứu” từ người quen để nhờ giúp đỡ. Sau một thời gian trì hoãn và thêm 2 lần thổi khí thở kết quả vẫn như cũ. Cuối cùng, anh Tín đã ký vào biên bản vi phạm hành chính. Với lỗi này anh Tín bị xử phạt 4,5 triệu đồng và tước Giấy phép lái xe 17 tháng.

Sau hơn 2 giờ lập chốt cố định, tổ công tác đã dừng 15 phương tiện, trong đó có 5 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn. Thiếu tá Hoàng Thanh Hải - cán bộ Đội CSGT, Công an huyện Di Linh cho biết, thời gian qua, Đội CSGT đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và mở các đợt cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn, nhất là vào các khung giờ cao điểm 18h - 21h, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Thực tế có rất nhiều trường hợp người vi phạm cố tình không hợp tác, chây ì, không chịu thổi nồng độ, một số người không còn tỉnh táo nên có những lời nói, hành động không hay, gây khó khăn cho các cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, lực lượng CSGT đã kiên quyết lập biên bản xử lý đối với những người điều khiển phương tiện vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng huyện Di Linh đã lập biên bản và xử lý 69 trường hợp liên quan đến sử dụng rượu, bia điều khiển xe.

Trung tá Nguyễn Hồng Trâm - Đội trưởng Đội Giao thông Trật tự, Công an huyện Di Linh cho biết, Nghị định 100 của Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông cao nhất từ 30 - 40 triệu đồng đối với ô tô, từ 6 - 8 triệu đồng đối với xe máy, đồng thời tước Giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng… Đối với địa bàn huyện Di Linh, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông do lái xe vi phạm nồng độ cồn gây ra, thời gian qua, lực lượng CSGT huyện liên tục thay đổi vị trí lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường, xử lý vi phạm công khai. Đặc biệt, Đội CSGT, Công an huyện còn thường xuyên phối hợp với lực lượng CSGT chốt giao thông Phú Hiệp (Phòng CSGT) để kiểm tra, xử lý trường hợp sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông trên tuyến QL 20. Bên cạnh đó, thời gian qua, lực lượng chức năng đã được bổ sung phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ triển khai các đợt cao điểm kiểm soát và xử lý mạnh tay các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

“Việc xử lý vi phạm nồng độ cồn luôn nằm trong kế hoạch tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT huyện Di Linh, bởi lẽ người uống rượu, bia nếu điều khiển phương tiện giao thông là hiểm họa không chỉ trực tiếp gây tai nạn giao thông mà còn ảnh hưởng đến người khác. Thời gian tới, Đội CSGT tăng cường xử lý nghiêm, mặt khác chủ động tuyên truyền tác hại của bia, rượu. Ngoài ra, các tổ công tác sẽ bám sát địa bàn và xử lý nghiêm “ma men” khép kín các khung giờ, nhất là vào buổi tối, dịp cuối tuần, nghỉ lễ. Những trường hợp không hợp tác với lực lượng chức năng, có biểu hiện chống đối, chúng tôi xác định là phải hết sức mềm dẻo, linh hoạt và phải có phương án kiên quyết xử lý. Qua đó, góp phần đảm bảo trật tự ATGT, phòng ngừa tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra, phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí”, Trung tá Nguyễn Hồng Trâm cho biết thêm.

