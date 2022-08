Bảo Lộc: Cảnh báo tình trạng vỡ huê, hụi mất số tiền lớn

(LĐ online) - Ngày 7/8, Công an TP Bảo Lộc cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, đặc biệt là trong tháng 7 vừa qua, cơ quan điều tra Công an thành phố đã tiếp nhận nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo của người dân liên quan đến việc vay nợ với số tiền lớn mất khả năng chi trả, thu hồi.

Đơn cử là đơn thư của bà N.T.N (ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc) gửi đến cơ quan điều tra tố cáo bà Lê Thị Th. (40 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) đã có hành vi vay mượn của bà N. số tiền 40,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau thời gian vay tiền của bà N. thì bà Th. đã không còn khả năng chi trả.

Tương tự là đơn thư của các công dân N.T.H.N, N.T.D và bà N.T.H (cùng ngụ xã Lộc Châu) tố cáo về việc cho bà Lê Thị Nh. (42 tuổi, ngụ xã Lộc Châu) vay tổng số tiền 890 triệu đồng nhưng không trả và đã bỏ đi khỏi địa phương.

Sau khi tiếp nhận các đơn thư tố cáo của công dân, Công an TP Bảo Lộc và cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra, xác minh theo đơn tố cáo. Hiện, các vụ việc vẫn đang trong quá trình cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Song, kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an cho thấy, các đơn thư tố cáo của công dân có dấu hiệu liên quan đến các đường dây chơi huê, hụi bị vỡ.

Theo đó, do quá tin tưởng hoặc vì mục đích lợi nhuận, những người thân thiết góp số tiền lớn cho một người nào đó để lấy lãi. Từ đó, các chủ huê, hụi lợi dụng sự lơ là, thiếu cảnh giác của người chơi để lập tên khống đưa vào các dây huê, hụi hoặc mạo danh để tự ý hốt hụi, bán hụi chiếm đoạt tài sản khiến nhiều người chơi lâm vào cảnh khốn cùng, nợ nần chồng chất.

Theo cơ quan công an, qua quá trình điều tra cho thấy, các dây huê, hụi bị vỡ đã và đang gây nên nhiều hệ lụy khó lường ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Hầu hết những người bị giật huê, hụi số tiền lớn được tích góp hoặc vay mượn khiến họ lâm cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất.

Thông qua các vụ việc điển hình nêu trên, Công an TP Bảo Lộc khuyến cáo người dân nên chọn lựa các hình thức đầu tư, tiết kiệm, tích góp phù hợp, an toàn đảm bảo các quy định của pháp luật để phòng tránh các hậu quả, rủi ro không mong muốn. Đối với các trường hợp tham gia chơi huê, hụi cần tỉnh táo và nắm vững các quy định của pháp luật, cần cân nhắc khi góp số tiền lớn tránh tiền mất, tật mang.

HẢI ĐƯỜNG