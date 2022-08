Bảo Lộc: Nâng cao hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm qua, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trên địa bàn TP Bảo Lộc ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, linh hoạt. Qua đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân cùng xây dựng thế trận an ninh Nhân dân, tạo nhiều chuyển biến về an ninh, trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển ổn định.

Phần lớn các vụ án ma túy mà Công an Bảo Lộc triệt phá đều có sự góp sức cung cấp nguồn tin của quần chúng Nhân dân

• NHIỀU CÁCH LÀM SÁNG TẠO, MÔ HÌNH HAY

Qua công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội cho thấy, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP Bảo Lộc được đảm bảo. Tuy nhiên, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt tội phạm cờ bạc, tín dụng đen, ma túy, trộm cắp, đua xe vẫn còn diễn biến phức tạp, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh.

Trước những khó khăn đó, Công an TP Bảo Lộc cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên đã phối hợp triển khai 72 buổi tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội tới hơn 13.000 lượt quần chúng Nhân dân; đồng thời, phát hành hơn 250 bản in ấn, phát thanh 2.700 lượt trên hệ thống loa truyền thanh về an ninh trật tự; thực hiện hàng trăm bài viết tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đăng tải trên các trang zalo, facebook của Công an thành phố và các tổ chức thành viên. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các biện pháp nhận biết các thủ đoạn của các loại tội phạm như tội phạm công nghệ cao, trộm cắp, ma túy, tín dụng đen… để người dân nắm bắt, cảnh giác.

Đặc biệt, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an TP Bảo Lộc cùng Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên đã phối hợp xây dựng 5 mô hình phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, nâng tổng số lên 21 mô hình trên toàn địa bàn thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham phòng, chống tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Điển hình như Mô hình “Camera an ninh” được phát triển rộng khắp tại 11/11 xã, phường với mạng lưới rộng khắp. Qua đó, góp phần giúp cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ các vụ phạm pháp xảy ra trên địa bàn. Tương tự là các Mô hình “Giáo họ an ninh trật tự”, “Khu dân cư bình yên”, “Tổ tự quản, tự phòng về an ninh trật tự”… thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia. Đồng thời, qua khảo sát, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Bảo Lộc và Công an thành phố đã thống nhất thanh loại 8 mô hình hoạt đồng cầm chừng, kém hiệu quả.

• HUY ĐỘNG SỨC DÂN

Đại tá Ngô Quốc Huy - Phó Trưởng Công an TP Bảo Lộc, cho biết: “Thông qua công tác tuyên truyền và các mô hình được xây dựng, nhân rộng đã góp phần giúp người dân nâng cao nhận biết về thủ đoạn của các loại tội phạm và những hệ lụy của tệ nạn xã hội gây ra. Từ đó, quần chúng Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng đi vào chiều sâu; tham gia, đảm bảo cho công tác phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội có hiệu quả.

Để Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn TP Bảo Lộc phát huy hiệu quả, nhất là để người dân trở thành “cánh tay đắc lực” hỗ trợ lực lượng công an trong nắm bắt thông tin, kiểm soát địa bàn ngay cơ sở; Công an thành phố đã chủ động gắn thực hiện Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, Công an TP Bảo Lộc đã kịp thời biểu dương, khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng những tấm gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Từ đó, huy động, phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Từ kết quả hoạt động của các mô hình, Công an TP Bảo Lộc đã tiếp nhận gần 300 tin liên quan đến an ninh trật tự từ quần chúng Nhân dân cung cấp. Trong đó, có hơn 120 nguồn tin có giá trị giúp làm rõ 46 vụ việc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Theo Đại tá Ngô Quốc Huy - Phó Trưởng Công an TP Bảo Lộc, trong thời gian tới, Công an thành phố cùng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục xây dựng các kế hoạch để phối hợp thực hiện nhiệm vụ đúng trọng tâm, trọng điểm và sát thực tế địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp Nhân dân; thường xuyên đánh giá các mô hình để có hướng khắc phục và phát huy hiệu quả; kịp thời tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến để làm tốt công tác nêu gương… Đặc biệt, tăng cường các biện pháp để cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi và thanh niên chậm tiến sớm hòa nhập với cộng đồng. Trên tinh thần đó, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc cùng tham gia xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng lớn mạnh.

KHÁNH PHÚC