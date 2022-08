Bảo Lâm: Xử lý 178 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(LĐ online) - Ngày 8/8, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, sau hơn 1 tháng ra quân đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã chủ động thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Công an huyện Bảo Lâm phát tờ rơi tuyên truyền các quy định đảm bảo an toàn giao thông đế người dân địa phương

Với tinh thần đó, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Bảo Lâm đã phối hơp cùng với các đội nghiệp vụ, công an các xã, thi trấn triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn; vi phạm về tốc độ; vi phạm cơi nới thành, thùng xe và chở hàng quá khổ, quá trọng tải và các hành vi vi phạm khác khi tham giao thông.

Tính từ khi triển khai đợt cao điểm 20/6 đến ngày 7/8, Công an huyện Bảo Lâm đã phát hiện lập biên bản đối với 178 trường hợp vi phạm các quy định gây mất trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 233 triệu đồng; tạm giữ 60 phương tiện (58 xe máy và 2 ô tô) và tước giấy phép lái xe đối với 13 trường hợp vi phạm. Trong các lỗi vi phạm có 81 trường hợp vi phạm tốc độ, 30 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 24 trường hợp không có giấy phép lái xe và 9 trường hợp xe chở hàng quá tải, quá khổ. Còn lại là các lỗi vi phạm khác không đội mũ bảo hiểm, xe chưa sang tên đổi chủ, điều khiển xe khi chưa đủ độ tuổi quy định, xe không có bộ phận giảm thanh, không gắn biển số…

Bên canh đó, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Bảo Lâm cũng đã làm việc, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo an toàn giao thông đối với 35 nhà hàng, quán ăn uống; 6 doanh nghiệp kinh doanh vận tải và nhà kho bãi tập kết vật liệu xây dựng, các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Cùng với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, Công an huyện Bảo Lâm còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Giao thông đường bộ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như treo băng rôn, phát tờ rơi tuyên truyền.

KHÁNH PHÚC