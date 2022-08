Đam Rông: Siết chặt quản lý trật tự xây dựng

(LĐ online) - Huyện Đam Rông đang tiến hành nhiều giải pháp nhằm kiểm soát tốt tình hình trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn, kịp thời xử lý nghiêm theo quy định những trường hợp xây dựng trái phép, không phép, đặc biệt trong các khu quy hoạch dự kiến phát triển đô thị của huyện.

Cụ thể, trong quản lý trật tự xây dựng, UBND huyện Đam Rông đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Kết quả, đã kiểm tra, xử lý 13 trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất quy hoạch công trình công cộng trong khu quy hoạch chung thị trấn Bằng Lăng, trung tâm thị trấn Đạ Rsal. Chính quyền các xã đã xử lý về hành vi sử dụng đất sai mục đích, tiến hành thu giữ 6 máy trộn bê tông và một số dụng cụ khác phục vụ việc xây dựng trái phép.

Đối với công tác giải toả lấn chiếm hành lang, lòng, lề đường trên địa bàn huyện, UBND huyện Đam Rông đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND các xã ra quân vận động các gia đình tự giác tháo dỡ các mái che, ô dù, quán cóc vi phạm hành lang an toàn Quốc lộ 27, Tỉnh lộ 724, Tỉnh lộ 722, đặc biệt là tại chợ Đạ Rsal và khu vực trung tâm Bằng Lăng. Qua tổ chức thực hiện đã vận động được 45 hộ gia đình và cá nhân tự giác tháo dỡ, di dời lều bạt, biển quảng cáo, hàng quán lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn huyện; xử lý dứt điểm 7 trường hợp vi phạm hành lang an toàn Quốc lộ 27

Ban An toàn Giao thông huyện thường xuyên chỉ đạo Công an huyện, các Phòng, ban chuyên môn và UBND các xã tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân sinh sống dọc theo các tuyến đường trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư tự giác tháo dỡ, di dời ô dù, biển hiệu ra khỏi phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ. Từ ngày 10/8/2021 đến nay, đã có hơn 400 hộ dân trên tuyến Quốc lộ 27 và 283 hộ dân trên tuyến đường giao thông khác đã tự giác tháo dỡ, di dời biển hiệu, ô dù vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

Hiện, huyện Đam Rông vẫn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trên để từng bước giải quyết dứt điểm tình trạng buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè gây mất mỹ quan, ách tắc giao thông.

NGỌC NGÀ