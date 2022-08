Làm rõ 11/12 vụ phạm pháp hình sự trong tháng 7

Ngày 8/8, Công an TP Đà Lạt cho biết, trong tháng 7/2022, trên địa bàn xảy ra 12 vụ phạm pháp hình sự làm 4 người bị thương, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 180 triệu đồng. Công an TP Đà Lạt đã điều tra, làm rõ 11/12 vụ (đạt 91,6%), đồng thời bắt, xử lý 25 đối tượng.

Trong đó, tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra 4 vụ. Điển hình là vụ triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp, móc túi tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP Đà Lạt. Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can và ra lệnh tạm giam để hoàn tất hồ sơ, điều tra, truy tố theo quy định pháp luật.

Về tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Lạt phát hiện, bắt 7 vụ và 13 đối tượng, thu giữ 5,983 g ma tuý đá; 6,6174 g Ketamine; 3,3810 g thuốc lắc và 3 cây cần sa tươi nặng 9 kg... Công an Đà Lạt khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ, tự phòng ngừa, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm pháp, tích cực phát huy tinh thần tố giác tội phạm, phát hiện và trình báo cơ quan công an kịp thời các đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội để điều tra, xử lý.

C.PHONG