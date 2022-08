Trạm CSGT Mađaguôi xử lý 460 trường hợp vi phạm

(LĐ online) - Chiều 3/8, Trung tá Nguyễn Văn Thư - Trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) Mađaguôi thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng cho biết: Sau hơn 1 tháng ra quân đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 460 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 20.

Trạm CSGT Mađaguôi kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên Quốc lộ 20

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thư, từ khi triển khai đợt cao điểm đến nay, đơn vị thường xuyên thực hiện các chuyên đề kiểm tra tốc độ, nồng độ cồn và xe quá tải trọng theo kế hoạch đã được xây dựng. Cùng với đó, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị còn thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 20 nói chung và đèo Bảo Lộc nói riêng.

Theo thống kê từ ngày 20/6 đến ngày 2/8, thông qua các chuyên đề và kiểm tra đột xuất, Trạm CSGT Mađaguôi đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 460 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 20. Trong đó, có 238 trường hợp vi phạm tốc độ, 22 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 38 trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ. Còn lại là các lỗi vi phạm như chuyển hướng, lấn làn sai quy định, không thắt dây an toàn, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định…

Đến nay, Trạm CSGT Mađaguôi đã hoàn tất hồ sở xử phạt vi phạm hành chính đối với 399 trường hợp và thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 400 triệu đồng.

Trong 460 trường hợp vi phạm, Trạm CSGT Mađaguôi đã tước giấy phép lái xe theo quy định đối với đối với 111 tài xế điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, nồng độ cồn và quá tải trọng.

Chính việc chủ động kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 20 do đơn vị quản lý đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và bị thương. Trong hơn 1 tháng qua, trên Quốc lộ 20 (từ thị trấn Mađaguôi đến xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) chỉ xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết và 1 người bị thương (giảm 2 người chết và 4 người bị thương so với cùng kỳ năm 2021).

Cùng với nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Trạm CSGT Mađaguôi còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Giao thông đường bộ nhằm đảm bảo an toàn trên tuyến Quốc lộ 20.

KHÁNH PHÚC