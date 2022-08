Công an huyện Đạ Tẻh xử phạt gần 50 triệu đồng xe chở hàng quá khổ, quá tải

(LĐ online) - Chiều 2/8, Thượng tá Trần Văn Thường – Phó trưởng Công an huyện Đạ Tẻh cho biết: Thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã kiên quyết xử lý các phương tiện vi phạm quá khổ, quá tải, cơ nới thành, thùng xe; đồng thời, tuyên truyền các chủ phương tiện tự giác cắt thùng xe theo đúng thiết kế ban đầu.

Công an huyện Đạ Tẻh kiểm tra xe vi phạm về cơi nới thùng

Theo đó, thực hiện kế hoạch số 130/KH-CAH-GTTT ngày 19/6/2022 của Công an huyện Đạ Tẻh về thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đạ Tẻh từ ngày 20/6 đến ngày 20/9, Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an huyện đã xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm; trong đó, tập trung vào các hành vi chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành, thùng xe, ô tô không có giấy chứng nhận kiểm định, hết niên hạn sử dụng.

Sau hơn một tháng thực hiện, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an huyện Đạ Tẻh phát hiện 3 trường hợp ô tô tải ben vi phạm thay đổi kích thước thành thùng xe (cơi nới); tiến hành lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 lái xe số tiền là 7,5 triệu đồng, tham mưu UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện số tiền là 42 triệu đồng, tước 3 Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 2 tháng và yêu cầu chủ xe khôi phục lại kích thước thành, thùng như ban đầu và tiến hành kiểm định lại phương tiện trước khi tham gia giao thông.

Theo Thượng tá Trần Văn Thường, thời gian tới, Công an huyện Đạ Tẻh tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện cắm chốt tại các địa bàn trọng điểm; tiến hành tuần tra lưu động 24/24 giờ nhằm kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, quá khổ, quá tải, cơi nới, thay đổi kích thước thành, thùng xe.

THÂN THU HIỀN