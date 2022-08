(LĐ online) - Sáng 2/8, tại Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lâm Đồng, Tổ giúp việc Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp đầu tiên về việc phân công công tác Tổ giúp việc và xây dựng kế hoạch hoạt động của Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng năm 2022.

Quang cảnh cuộc của Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng

Thượng tá Vũ Hoàng Anh - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Tổ trưởng Tổ giúp việc đã đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan thường trực Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Đồng thời, đánh giá tình hình, kết quả công tác tham mưu, giúp việc cho Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng, nhất là chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Tổ giúp việc. Từ đó, tập trung tham mưu, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022, nhằm giúp Tiểu ban tăng cường thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại địa phương.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ giúp việc đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về quy trình, quy chế làm việc, chức năng nhiệm vụ của Tổ giúp việc; về chương trình hoạt động 06 tháng cuối năm 2022. Đồng thời đề xuất một số giải pháp cụ thể để đưa hoạt động của Tổ giúp việc đi vào nề nếp, ổn định.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Tổ trưởng Tổ giúp việc đánh giá cao kết quả tham mưu, giúp việc của Tổ giúp việc trong thời gian qua và yêu cầu từng thành viên Tổ giúp việc tiếp tục tăng cường phối hợp với cơ quan thường trực Tiểu ban An toàn, an ninh mạng trong tham mưu, giúp việc cho hoạt động của Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh Lâm Đồng (do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm Trưởng Tiểu ban); cũng như tích cực tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị mình thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, cuộc họp của Tổ giúp việc Tiểu ban an toàn, an ninh mạng đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

C.PHONG