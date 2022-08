Xe cơi nới thành thùng, chở quá tải vắng bóng trên các tuyến đường Đà Lạt

Sau hơn một tháng kiểm tra, xử lý nghiêm, các xe cơi nới thành thùng, xe chở quá tải đã vắng hẳn trên các tuyến đường tại TP Đà Lạt.

Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự chứng kiến việc một doanh nghiệp hạ thùng xe. Trước đó, xe tải này bị xử phạt lỗi thay đổi thành thùng xe

Ghi nhận tại nhiều cung đường trên địa bàn TP Đà Lạt, các xe tải lớn chở vật liệu xây dựng thường lưu thông vào những ngày cuối tháng 7/2022, như: Hùng Vương, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Chu Trinh (Phường 9); Nguyên Tử Lực, Mai Anh Đào (Phường 8), Xô Viết Nghệ Tĩnh (Phường 7), các cung đường đèo Tà Nung đi thị trấn Nam Ban (huyện Lâm Hà) hay Quốc lộ 27 đi Xuân Trường, Xuân Thọ,… các vi phạm liên quan tới tải trọng, cơi nới thùng xe đã giảm rõ rệt.

Để tăng cường xử lý tình trạng xe quá tải, cơi nới trái phép, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt đã lập các tổ tuần tra lưu động kết hợp với việc cắm chốt như thường lệ. Lãnh đạo Công an TP Đà Lạt cho biết, theo chỉ đạo của Công an tỉnh Lâm Đồng, UBND TP Đà Lạt, đơn vị đã triển khai cao điểm, kế hoạch xử lý vi phạm an toàn giao thông, trong đó tập trung vào xe quá tải, cơi nới thành thùng.

Theo chân các cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an Đà Lạt tuần tra lưu động trên một số tuyến đường trên địa bàn vào những ngày cuối tháng 7, chúng tôi ghi nhận hầu như không còn tình trạng các xe cơi nới thành thùng, hay có dấu hiệu chở vật liệu như cát, đá, đất quá tải có ngọn thùng xe. Tuy nhiên, vẫn có còn một số trường hợp vi phạm quy định về tải trọng. Cụ thể, tại đoạn đường Mai Anh Đào, gần khu vực Thung Lũng Tình Yêu, Trung tá Nguyễn Đình Hưng - phó Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự phát hiện 1 xe tải chở cát, biển kiểm soát: 49C-197.88 do tài xế Nông Văn Chanh (37 tuổi) điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng lại kiểm tra tải trọng.

Chỉ khoảng 15 phút chuẩn bị các thiết bị chuyên dụng, yêu cầu tài xế di chuyển vào vị trí cân điện tử, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự xác định xe tải trên vượt tải trọng cho phép 89%. Theo Trung tá Hưng, ngoài vi phạm về tải trọng, tài xế điều khiển xe tải còn vi phạm thêm lỗi lái xe không có bằng lái (do bằng đang bị tạm giữ để xử lý một vi phạm khác). Với vi phạm này, tài xế phải di chuyển xe về bãi tập kết của Công an Đà Lạt để lập hồ sơ, xử phạt theo quy định.

Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Quốc Trung - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự cho biết, thời gian qua, hầu hết các chủ doanh nghiệp, tài xế kinh doanh xe khách, xe tải trên địa bàn chấp hành tốt các quy định pháp luật về Luật Giao thông đường bộ. Tuy nhiên, qua quá trình tuần tra, kiểm soát đơn vị vẫn phát hiện một số doanh nghiệp, nhà xe, tài xế còn để xảy ra các vi phạm về cơi nới thành thùng xe, chở quá tải trọng, gây tai nạn giao thông, lắp còi không đảm bảo âm lượng, đi vào đường cấm... Điều này, theo Thiếu tá Trung đã ảnh hưởng không nhỏ đến người tham gia giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là vào giờ cao điểm, gây bức xúc cho người dân. Trong đó, nhiều trường hợp đã bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản vi phạm.

Trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an thành phố Đà Lạt đã đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm soát, xử lý vi phạm xe quá tải, cơi nới. Song song đó, Đội đã làm tốt công tác vận động các trường hợp vi phạm tự giác tháo, cắt thành thùng xe về đúng theo đăng ký. Khi phát hiện trường hợp tái phạm, đơn vị sẽ áp dụng các tình tiết tăng nặng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, cũng như kiến nghị các cấp có thẩm quyền trong việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải…

Với cách làm này, trong hơn một tháng thực hiện cao điểm, Công an Đà Lạt đã lập biên bản 103 trường hợp (86 xe tải, 17 xe ben). Cụ thể, xử phạt lỗi đậu đỗ không đúng quy định 31 trường hợp; quá chiều dài 1 trường hợp; quá chiều cao 6 trường hợp; thay đổi thành thùng 2 trường hợp; hết kiểm định 1 trường hợp; không chấp hành biển báo hiệu 34 trường hợp… Còn thống kê 6 tháng đầu năm 2022, Công an TP Đà Lạt phát hiện lập biên bản 1.486 trường hợp vi phạm.

C.THÀNH