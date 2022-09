Phạt hành chính 180 triệu đồng 5 tài xế uống rượu, bia vượt mức cho phép

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 5 tài xế điều khiển xe ô tô lưu thông trên địa bàn có nồng độ cồn vượt mức cho phép, đồng thời, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 23 tới 24 tháng đối với 5 tài xế theo quy định.

Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt kiểm tra nồng độ cồn các tài xế trong cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trật tự giao thông trên địa bàn

Các trường hợp bị xử phạt gồm: ông Dương Văn Tuyên (38 tuổi, ngụ tỉnh Phú Thọ); ông Lê Quang Công (43 tuổi, cư trú tại TP Bảo Lộc); ông Lê Vũ Trường (46 tuổi, ngụ huyện Di Linh); ông Nguyễn Trung Đế (63 tuổi, ngụ huyện Đơn Dương); ông Mai Huy Hoàng (35 tuổi, ngụ huyện Đơn Dương).

Cả 5 trường hợp trên bị lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương qua kiểm tra theo chuyên đề xác định điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; vi phạm quy định tại điểm a khoản 10 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ.

Ngoài xử phạt hành chính 4 trường hợp 35 triệu đồng, 1 trường hợp 40 triệu đồng, các tài xế nêu trên còn bị cơ quan chức năng tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong thời gian 23 tới 24 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định.

Trước đó từ ngày 20/6, theo chỉ đạo từ Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trật tự giao thông trên địa bàn (từ 20/6 tới 20/9). Thống kê sau hơn 2 tháng cao điểm, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã triển khai hơn 2.500 tổ tuần tra, kiểm soát với trên 6.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an toàn giao thông. Qua đó các đơn vị chức năng xử lý 4.311 trường hợp vi phạm. Trong đó, có gần 300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 146 trường hợp quá tải, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện; 937 trường hợp vi phạm tốc độ;…

