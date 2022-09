Tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, trong 3 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Lực lượng Công an Lâm Đồng bắt quả tang 20 thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy tại TP Đà Lạt. Ảnh: C.Thành

Theo Tỉnh ủy Lâm Đồng, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 36, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 117 ngày 7/1/2020 để triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối kết hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, trong 3 năm qua, công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy đã đạt được một số kết quả nhất định. Công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, góp phần tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ và Nhân dân; ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy của các cấp, các ngành, Mặt trận, đoàn thể và quần chúng Nhân dân được nâng lên. Đặc biệt, các đơn vị, địa phương đã ngăn chặn, không để xảy ra các điểm phức tạp về ma túy hoạt động kéo dài trên địa bàn gây nhức nhối cho xã hội.

Tính đến ngày 14/6/2022, số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy ngoài xã hội là 1.661 người, giảm 270 người so với thời điểm cuối năm 2019. Trong đó có 539 người nghiện ma túy, 1.122 người sử dụng trái phép chất ma túy; 346 người không có nơi cư trú ổn định, 1.315 người có nơi cư trú ổn định; 44 người có biểu hiện “ngáo đá”. Trên địa bàn toàn tỉnh có 19 điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Lực lượng công an đã phát hiện, điều tra làm rõ 948 vụ/1.449 đối tượng (năm 2020 tăng 106 vụ so với năm 2019; 2021 tăng 105 vụ so với năm 2020; so với thời gian trước tăng 368 vụ). Khởi tố 749 vụ/1.112 bị can; xử lý hành chính 199 vụ/337 đối tượng. Tang vật thu giữ 33 kg ma túy tổng họp, 4,2 kg hêroin, 101 kg cần sa khô, 4 kg cần sa tươi, 2.728 cây cần sa. Đã đấu tranh triệt xóa 4 điểm phức tạp về ma túy; triệt phá nhiều đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh, thu giữ số lượng ma túy lớn. Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp thụ lý 747 vụ với 1.165 bị can, đã truy tố 634 vụ, 966 bị can phạm các tội về ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân các cấp đã thụ lý 702 vụ, 1.108 bị cáo, giải quyết 587 vụ với 838 bị cáo. Toàn tỉnh có 18/142 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, tăng 5 xã so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, theo nhận định của Tỉnh ủy Lâm Đồng, hiện nay tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Ma túy từ các tỉnh phía Bắc, miền Trung và TP Hồ Chí Minh tiếp tục được đưa vào địa phương với số lượng ngày càng lớn; số người nghiện ma túy và số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó, việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 36, các Kế hoạch 117 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh có nơi, có lúc chưa chủ động, quyết liệt, nhất là ở cấp xã.

Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy và phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua vẫn chưa thường xuyên, liên tục, một phần do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ngoài ra, nội dung, hình thức tuyên truyền về phòng, chống ma túy còn dàn trải, chưa phù hợp với từng loại đối tượng nên hiệu quả chưa cao, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cấp ủy đảng ở một số sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức đối với công tác phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm; trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và tầng lớp Nhân dân về nội dung Chỉ thị số 36, Kế hoạch số 117 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng như Nghị quyết số 10 ngày 13/11/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy; trọng tâm là Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền cho phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Thường xuyên tiến hành rà soát, cập nhật danh sách số người nghiện ma túy trên địa bàn, đảm bảo 100% số người nghiện đều phải có hồ sơ kiểm soát nhằm triển khai các biện pháp nắm, phân loại cụ thể để quản lý phù hợp, đạt hiệu quả.

Cùng với đó, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của tổ chức phối hợp liên ngành và các cơ quan chuyên trách về phòng, chống ma túy đủ mạnh để có thể kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy từ các tỉnh khác đến địa phuơng. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lồng ghép công tác phòng, chống ma túy với các Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy.

THÂN THU HIỀN