Giả mạo phòng kinh doanh ngân hàng để bán đất nền, bị phạt 7,5 triệu đồng

(LĐ online) - Ngày 23/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng ông T.B.H (24 tuổi, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi phát tán thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với ông T.B.H

Theo đó, trung tuần tháng 7/2022, trên mạng xã hội facebook xuất hiện 1 fanpage mang tên “Phòng kinh doanh Vietcombank Bảo Lộc” thường xuyên đăng tải các bài viết liên quan đến phát mãi tài sản là “đất nền” trên không gian mạng. Nhận thấy trang fanpage trên có nhiều biểu hiện nghi vấn, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra, xác minh.

Quá trình xác minh, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Ngân hàng không có bộ phận nào mang tên “Phòng kinh doanh”, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Bảo Lộc không tạo lập hoặc ủy quyền cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào tạo lập, quản trị, điều hành đối với trang fanpage mang tên “Phòng kinh doanh Vietcombank Bảo Lộc”.

Nhận thấy hoạt động tạo lập, quản trị và điều hành đối với trang fanpage đối tượng đăng tải là hành vi phạm pháp luật, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương xác minh các quản trị viên; đồng thời, thu thập các tài liệu thể hiện hoạt động vi phạm pháp luật của các quản trị viên fanpage trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã mời, làm việc đối với ông T.B.H, quản trị viên trang fanpage nêu trên.

Quá trình làm việc, ông T.B.H thừa nhận bản thân là người tạo lập, quản trị và điều hành đối với trang fanpage “Phòng kinh doanh Vietcombank Bảo Lộc”. T.B.H là nhân viên của một công ty kinh doanh bất động sản tại TP Hồ Chí Minh, vì để tăng doanh số bán hàng, ông T.B.H sử dụng danh nghĩa của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh TP Bảo Lộc để đăng tải thông tin sai sự thật là các sản phẩm là bất động sản do Công ty của T.B.H đang kinh doanh.

C.THÀNH