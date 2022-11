Bảo Lộc: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke

(LĐ online) - Chiều 30/11, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vi vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Mạnh Dũng (27 tuổi, ngụ tại Thôn 7, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b, Khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Thời điểm công an bất ngờ đột kích bắt quả tang 5 đối tượng đang sử dụng chất ma túy tại quán Karaoke King

Theo cơ quan công an, vào đêm 15/11, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Bảo Lộc phối hợp cùng Công an phường Lộc Tiến đã bất ngờ đột kích kiểm tra quán Karaoke King đóng trên địa bàn phường Lộc Tiến. Tại đây, cơ quan công an phát hiện 5 người (4 nam và 1 nữ) trong một phòng hát có biểu hiện sử dụng ma túy. Trong đó, có 4 người nam ngụ tại xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) và 1 người nữ ngụ tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Qua kiểm tra, công an phát hiện tại hiện trường có 1 đĩa sứ đựng chất bột màu trắng mà các đối tượng khai nhận là chất ma túy. Ngoài ra, công an còn phát hiện nhiều dụng cụ được các đối tượng dùng để sử dụng chất ma túy. Qua test nhanh, tất cả 5 người có mặt đều dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng khai nhận, số ma túy tại hiện trường là của Nguyễn Mạnh Dũng mang tới phòng hát để tổ chức cho những người còn cùng sử dụng. Sau quá trình củng cố hồ sơ, tài liệu, Công an TP Bảo Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Mạnh Dũng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Những người còn lại được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú để triệu tập phục vụ công tác điều tra khi cần.

Cùng với đó, Công an TP Bảo Lộc cũng đã hoàn tất hồ sơ gửi cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng đối với chủ quán Karaoke King.

HẢI ĐƯỜNG