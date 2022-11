Đạ Huoai: Bắt khẩn cấp 2 thanh niên dùng dao truy sát cướp xe máy của phụ nữ

(LĐ online) - Chiều 15/11, Thượng tá Nguyễn Thanh Nam – Trưởng Công an huyện Đạ Huoai cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Tiến Đạt (28 tuổi) và Nguyễn Hùng Dương (22 tuổi), cùng ngụ tại xã Đạ Kho (huyện Đạ Tẻh) để điều tra, làm rõ hành vi “cướp tài sản”.

Đạt và Dương bị bắt giữ cùng tang vật

Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 13/11, bà Trần Thị Hồng Lê (43 tuổi, ngụ tại thị trấn Mađaguôi) đang điều khiển xe máy trên Tỉnh lộ 721 theo hướng từ huyện Đạ Tẻh ra huyện Đạ Huoai. Khi đến ngã ba thị trấn Mađaguôi nối Tỉnh lộ 721 với Quốc lộ 20 thì xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy áp sát gây sự. Sau đó, 2 đối tượng dùng dao thủ sẵn trong người rượt đuổi chém buộc nạn nhân phải bỏ chạy thoát thân. Khi nạn nhân bỏ chạy, 2 đối tượng đã cướp chiếc xe máy của bà Lê rồi tẩu thoát.

Sau khi vụ việc xảy ra, bà Lê đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đạ Huoai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế và ma túy phối hợp cùng Công an thị trấn Mađaguôi vào cuộc xác minh vụ việc; đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt các đối tượng gây án.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định 2 đối tượng gây ra vụ cướp là Nguyễn Tiến Đạt và Nguyễn Hùng Dương. Đến chiều 14/11, cơ quan điều tra đã triệu tập Đạt và Dương để lấy lời khai phục vụ điều tra.

Sau thời gian quanh co chối tội, song với những bằng chứng của cơ quan điều tra, Đạt và Dương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngay sau đó, Công an huyện Đạ Huoai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Đạt và Nguyễn Hùng Dương; đồng thời, thu giữ chiếc xe máy do 2 đối tượng cướp của bà Trần Thị Hồng Lê để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

