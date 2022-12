Đà Lạt: Cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử cả các ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023

(LĐ online) - Ngày 31/12, Công an TP Đà Lạt cho biết sẽ tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử và tài khoản định danh điện tử vào cả những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023.

Công an Phường 5, TP Đà Lạt cấp tài khoản định đanh điện tử cho người dân

Theo đó, từ ngày 1 tới 6/1/2023, Công an TP Đà Lạt sẽ lập các tổ lưu động và cả cố định để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử và tài khoản định danh điện tử từ người dân trên địa bàn. Người dân có thể tới nộp hồ sơ từ 7h30 đến 16h30 và buổi tối từ 17h30 tới khi xử lý hết hồ sơ người dân nộp. Lịch làm việc tiếp nhận hồ sơ từ Công các phường, xã được thông báo cụ thể trên trang Web cũng như trang Fanpage chính thức “Công an Thành phố Đà Lạt” trên các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook.

Như Công an các địa phương trong tỉnh, Công an TP Đà Lạt đã mở đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 và Đề án 06 của Chính phủ. Song song với việc thực hiện cấp căn cước công dân, Công an TP Đà Lạt tăng cường cấp tài khoản định danh điện tử với mục tiêu phấn đấu trước ngày 15/12/2022 kích hoạt thành công trên 180.000 tài khoản.

CHÍNH PHONG