Di Linh: Cấp gần 137 nghìn thẻ CCCD gắn chip cho người dân

(LĐ online) - Ngày 31/12, Công an huyện Di Linh cho biết, đến thời điểm hiện tại, Công an huyện đã cấp được 136.848 thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân, chỉ còn khoảng hơn 3.000 người chưa được cấp thẻ.

Công an tới tận nhà để cấp CCCD cho người già, tàn tật

Trong chiến dịch đợt cao điểm 90 ngày đêm cấp căn cước công dân cho người dân, Công an Di Linh phải thực hiện trên 17.600 hồ sơ cấp CCCD, đến nay chỉ còn khoảng hơn 3.000 người chưa được cấp thẻ CCCD. Nguyên nhân là số đối tượng đang chấp hành án; thực hiện nghĩa vụ quân sự hiện không có mặt tại địa phương; do trùng phiếu DC01; vắng mặt tại địa phương không xác định được nơi đến; học tập, lao động ở nước ngoài…

Công an huyện Di Linh đã triển khai đồng bộ các giải pháp với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao nhất. Lãnh đạo Công an huyện đã phân công Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp công an các xã, thị trấn tổ chức cấp CCCD cố định tại Công an huyện; thành lập các tổ công tác cấp CCCD lưu động trực tiếp đến từng nhà dân, từng khu dân cư để tuyên truyền, vận động Nhân dân làm thẻ CCCD. Từ đó, góp phần hoàn thành tốt các nội dung “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

HOÀNG YÊN