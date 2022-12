Di Linh: Xử lý 711 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(LĐ online) - Ngày 31/12, Công an huyện Di Linh cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn Festival Hoa Đà Lạt năm 2022, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, từ ngày 15/11 đến nay, Công an huyện đã lập biên bản đối với 711 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Qua đó, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền gần 900 triệu đồng; tạm giữ 2 ô tô, 51 xe mô tô vi phạm và tước 57 giấy phép lái xe.

Trong các lỗi vi phạm bị xử lý, có 173 trường hợp vi phạm tốc độ, quá tải 10 trường hợp, nồng độ cồn 50 trường hợp, không giấy phép lái xe 40 trường hợp, quá chiều cao 8 trường hợp. Ngoài ra, còn một số lỗi khác như: chở quá số người quy định: 34 trường hợp; đi sai phần đường, làn đường: 12 trường hợp; không có giấy phép lái xe: 134 trường hợp; không chấp hành tín hiệu giao thông, hiệu lệnh dừng xe: 39 trường hợp; vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm: 96 trường hợp…

HOÀNG YÊN