Tuyệt đối không được sử dụng flycam tại đêm khai mạc Festival Hoa khi chưa được cấp phép

(LĐ online) - Ban Tổ chức Festival Hoa Đà Lạt năm 2022 cho biết, để đảm bảo tối đa an ninh dịp lễ hội, các thiết bị bay không người lái, thiết bị bay siêu nhẹ (flycam) sẽ bị cấm tuyệt đối du khách, kể cả phóng viên đài báo khi chưa được cấp phép sử dụng các thiết bị chụp ảnh, ghi hình từ trên không.

Khu vực quảng trường Lâm Viên diễn ra đêm khai mạc Festival Hoa 2022 là khu vực cấm bay thiết bị không người lái

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với Công an tỉnh rà soát, điều tra, xử lý những đối tượng sử dụng các thiết bị ở khu vực cấm, an ninh - quốc phòng, khu vực diễn ra đêm khai mạc Festival Hoa 2022.

Tuyệt đối không cho sử dụng flycam hoạt động tại Lễ hội khi chưa được cấp phép. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện đúng quy định.

Trong trường hợp vi phạm, Điều 19 Mục 5 Chương II Nghị định 147/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2013 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013) của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, nêu rõ phạt tiền từ 20 - 40 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi cung cấp thông tin không trung thực hoặc có hành vi lừa dối khi xin phép bay, và phạt tiền từ 80 -100 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi thực hiện chuyến bay mà không có phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp. Ngoài ra, Điểm g Khoản 2 Điều 5 Mục 1 Chương 2 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình nêu rõ phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong những hành vi thả diều, bóng bay, chơi máy bay, đĩa bay có điều khiển từ xa hoặc các vật bay khác ở khu vực sân bay, khu vực cấm.

DIỄM THƯƠNG