Bế mạc Hội thao truyền thống Công an tỉnh Lâm Đồng năm 2020

(LĐ online) - Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, hào hứng, ngày 12/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức bế mạc và trao giải Hội thao truyền thống công an tỉnh Lâm Đồng năm 2020.

Trao giải nhất, nhì, ba bộ môn việt dã nữ

Hội thao là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội thao đã thu hút 500 VĐV đăng ký tham gia tranh tài.

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi ở 6 nội dung gồm: Chạy vũ trang nam, việt dã nữ, bóng đá mi ni, quần vợt, kéo co, thể dục thể hình; Ban tổ chức Hội thao đã trao giải nhất, nhì, ba và một số giải phụ gồm giải phong cách, giải vua phá lưới,… cho các cá nhân, tập thể.

Theo đó, ở bộ môn bóng đá mi ni, giải nhất được trao cho đội Công an TP Đà Lạt, nhì thuộc về đội Công an TP Bảo Lộc, đồng hạng ba thuộc về đội Công an Lạc Dương và Liên quân Phòng PA02, PA06, PA08. Ở bộ môn chạy vũ trang nam, giải nhất đồng đội thuộc về Phòng Ngoại tuyến Công an tỉnh, giải nhì được trao cho đội Phòng Cánh sát cơ động, giải ba thuộc về Công an huyện Đạ Huoai. Ở bộ môn việt dã nữ, giải nhất đồng đội được trao cho Công an Lâm Hà; giải nhì được trao cho đội Phòng PA06 và giải ba được trao cho đội Công an Bảo Lâm.

Ở bộ môn thể hình, ở hạng cân trên 68 kg, giải nhất được trao cho Nông Trần Đông thuộc Công an huyện Bảo Lâm, nhì được trao cho Đinh Minh Phước, Phòng PC 06 và giải ba thuộc về Bùi Nguyễn Thanh Bình, Phòng PA03 và Trần Trung Hiếu, phòng PC07. Ở hạng cân dưới 68 kg, giải nhất thuộc về Lê Nguyễn Hoài Nam, Công an Di Linh, nhì được trao cho Păng Tiêng Ha Thuận, Trại tạm giam Công an tỉnh và giải ba được trao cho Lương Hồng Hà, Phòng Cảnh sát cơ động.

Môn kéo co, giải nhất được trao cho đội Công an TP Đà Lạt, nhì được trao cho Công an Đơn Dương, giải ba thuộc về đội Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an Di Linh.

Ở bộ môn quần vợt, nhất đơn nam lứa tuổi 19-35 được trao cho VĐV Nguyễn Anh Tuấn, Phòng PA02, nhất đơn nam trên 36 tuổi thuộc về Đỗ Ngọc Hà, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh; nhất đôi nam được trao cho Trần Bảo Thành và Đỗ Ngọc Hà, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh.

Trao giải đồng đội bộ môn chạy vũ trang nam Trao giải cho các VĐV thể hình hạng cân trên 68 kg Trao giải bộ môn quần vợt Trao giải Nhất môn bóng đá

Trao giải môn kéo co

NGUYỄN NGHĨA – LÊ TIẾN