Hơn 100 triệu đồng hỗ trợ U11 Lộc An tham gia Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2020

(LĐ online) - Sáng 12/7, Huyện Đoàn Bảo Lâm và UBND xã Lộc An đã tổ chức Lễ xuất quân tiễn chân Đội U11 Lộc An lên đường đi tỉnh Bình Thuận tham dự thi đấu vòng bảng Giải bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc tranh Cúp Cun Siêu Phàm năm 2020 do Báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi đồng tổ chức diễn ra từ 18 – 26/7 sắp tới. Lễ xuất quân có sự tham dự và trao hỗ trợ của đại diện Liên đoàn Lao động, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm cùng các nhà tài trợ.

Công ty Nghiêm Phạm Holdngs (TP Hồ Chí Minh) trao 40 triệu đồng ủng hộ Đội bóng

Như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin: Đây là năm thứ 3 liên tiếp, U11 Lộc An (huyện Bảo Lâm) là đội bóng duy nhất của tỉnh Lâm Đồng tham gia Giải bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc. Giải năm nay có 83 đội bóng trên toàn quốc tham gia thi đấu vòng loại ở 2 nội dung dành cho 2 lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng. Ở lứa tuổi nhi đồng, có 46 đội bóng tham gia và được chia làm 4 khu vực, mỗi khu vực chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm chọn ra 2 đội nhất của mỗi bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất vào tranh tài tại vòng chung kết. Theo đó, Đội U11 Lộc An được xếp ở khu vực 3, cùng với 8 đội bóng khác, gồm: Dream Fooball Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Bình Dương, Đồng Nai và Hải An Tây Ninh.

Do là đội bóng “làng” nên U11 Lộc An gặp rất nhiều khó khăn về nguồn kinh phí để tham gia giải đấu. Song đến hiện tại, với sự quan tâm, ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương đã giúp Đội bóng có đủ nguồn kinh phí tham dự Giải. Tại buổi lễ xuất quân, Đội bóng đã nhận được nguồn tài trợ hơn 100 triệu đồng từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Trong đó, Công ty Nghiêm Phạm Holdngs (TP Hồ Chí Minh) ủng hộ 40 triệu đồng; bà Ngọc – Báo Môi trường và Xã hội TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 10 triệu đồng; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm hỗ trợ 5 triệu đồng và Huyện Đoàn Bảo Lâm hỗ trợ 3 triệu đồng. Số tiền còn lại do các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng ủng hộ.

Thay mặt Đội bóng, anh Vũ Quốc Huy - Bí thư Đoàn xã Lộc An, Trưởng Đoàn U11 Lộc An đã gửi lời tri ân sâu sắc tới chính quyền địa phương và các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã đóng góp, ủng hộ Đội bóng cả về vật chất, lẫn tinh thần để có điều kiện tham dự giải; đồng thời, hứa sẽ cùng Đội bóng nỗ lực thi đấu hết mình nhằm đạt kết quả cao tại giải đấu để đáp lại những tình cảm, niềm tin của các nhà tài trợ, mạnh thường quân đã dành cho Đội bóng.

Bà Ngọc – Báo Môi trường và Xã hội TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 10 triệu đồng cho Đội bóng Ông Trần Tô Nhân – Bí thư Đảng ủy xã Lộc An trao tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm cho Đội bóng

KHÁNH PHÚC