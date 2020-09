Hà Nội FC bảo vệ thành công chức vô địch Cúp quốc gia 2020

Quang Hải trở thành người hùng của Hà Nội FC sau khi có pha dứt điểm đẹp mắt đưa bóng vào lưới Viettel, giúp đội bóng Hà Nội giành chiến thắng, bảo vệ thành công chức vô địch Cúp Quốc gia.

Cầu thủ Quang Hải dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1

Tối 20/9, tại Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) diễn ra trận chung kết Cúp quốc gia 2020 giữa 2 đội bóng đá Hà Nội và Viettel.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ, ngay từ những phút đầu tiên, cả 2 đội đã có những tình huống dồn ép khung thành của đối phương, trận “derby Thủ đô” giữa Hà Nội và Viettel càng hấp dẫn hơn với sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả.

Đây cũng là trận đấu hiếm hoi trong thời điểm hiện tại được đón người hâm mộ được vào sân cổ vũ cho cả 2 đội bóng.

Sau thời gian dài chơi bóng mờ nhạt, Quang Hải (Hà Nội) đã lấy lại được phong độ, nhập cuộc khá tốt khi liên tiếp khiến hàng thủ của Viettel phải chao đảo sau những pha kiến tạo và đá phạt.

Bên kia chiến tuyến, Viettel cũng nhanh chóng chớp cơ hội giành bóng để tạo ra những đường chuyền bóng dài, gây sức ép tới khung thành thủ môn Bùi Tấn Trường (Hà Nội).

Khi cả 2 đội cùng chơi đôi công quyết liệt, giành giật nhau từng pha bóng thì không thể tránh khỏi những chiếc thẻ phạt. Kết thúc hiệp 1, trọng tài đã phải rút ra 3 thẻ vàng và tỷ số vẫn là 0-0.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao hơn khi cả hai cùng thể hiện khao khát giành được bàn thắng. Hai đội đều phát động những đợt tấn công nhanh về phía khung thành của đối phương.

Được đánh giá cao hơn đối thủ, Hà Nội không hề muốn kết thúc trận đấu với tỷ số hòa và bước vào lượt đá luân lưu, do đó, đội bóng Thủ đô liên tiếp dồn lên tấn công. Tuy nhiên, do còn thiếu một chút may mắn nên những pha nỗ lực dứt điểm của đội bóng Hà Nội chưa thể đưa bóng vào lưới Viettel.

Chớp lấy cơ hội, Viettel phản công nhanh và nút thắt của trận đấu được mở ở phút thứ 75 của hiệp 2, khi Hoàng Đức kiến tạo 1 pha treo bóng ngược giúp Ngọc Sơn đón đường chuyền để dứt điểm thành công, giúp Viettel vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0.

Bị dẫn trước, Hà Nội lại càng thể hiện khát khao tấn công để giành được bàn thắng nhằm cân bằng tỷ số.

Phút thứ 82 của trận đấu, sau pha kiến tạo của Thành Chung, Thái Quý đã không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm thẳng về phía khung thành của đối phương, khiến “người gác đền” của Viettel phải vào lưới nhặt bóng. Tỷ số được cân bằng 1-1.

Chỉ vài phút sau màn gỡ hòa của Thái Quý, tinh thần và phong độ của Hà Nội được nâng lên rõ rệt, toàn đội chơi đoàn kết và đẩy nhịp độ trận đấu lên cao hơn.

Đến phút thứ 88 của trận đấu, không để người hâm mộ thất vọng, Quang Hải trở thành người hùng của Hà Nội sau khi có pha dứt điểm đẹp mắt đưa bóng vào lưới Viettel.

Mặc dù thời gian của trận đấu không còn nhiều, song Viettel vẫn nỗ lực hết sức tấn công về phía khung thành đối phương mong bàn thắng để đưa tỷ số về thế cân bằng. Nhưng đáng tiếc, "vị thần may mắn" đã không mỉm cười với Viettel.

Các cầu thủ Hà Nội FC ôm Cúp ăn mừng bảo vệ thành công chức vô địch Cúp Quốc gia 2020

Kết thúc trận đấu, với tỷ số cách biệt tối thiểu 2-1, Hà Nội đã bảo vệ thành công chức vô địch giải bóng đá Cúp quốc gia 2020, điều mà sau 15 năm qua, chưa đội bóng nào làm được.

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài, Ban tổ chức đã trao cúp vô địch cho đội bóng Hà Nội, Viettel giành vị trí á quân.

Trước đó, 2 đội bóng Than Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh đều giành hạng ba sau vòng bán kết tại giải đấu năm nay.

(Theo Vietnam+)