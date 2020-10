Giải Bóng đá Hạng nhì Quốc gia – On Sports 2020:

(LĐ online) - Chiều 2/10, Giải Bóng đá Hạng nhì Quốc gia – On Sports 2020 đã trở lại trong sân cỏ cả nước trong loạt trận thứ 6 Bảng A lượt đi sau một thời gian bị hoãn do dịch bệnh Covid -19 bùng phát trở lại tại Việt Nam.

Cầu thủ Lâm Đồng (áo vàng) trong một pha tranh bóng với Nam Định trên sân Đà Lạt chiều 2/10

Trên sân Đà Lạt, đội Hạng nhì Lâm Đồng đã có trận thắng quan trọng 3-1 trước đội Nam Định.

Chủ nhà Lâm Đồng chính là đội mở tỷ số trước ở phút thứ 17 hiệp 1 do công của Phùng Kim Trường (mang áo số 12), nhưng đến phút thứ 26 đội khách Nam Định đã gỡ hòa do công của Nguyễn Đình Sơn (mang áo số 26) từ một cú đá phạt trong vòng 11 m do 1 cầu thủ đội khách bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Đáng tiếc nhất trong hiệp 1 chính là 2 pha bỏ lỡ làm bàn của cầu thủ Lâm Đồng; trong đó, có 1 pha đối mặt với thủ môn nhưng cú sút bị phá ra, quả thứ 2 chạm vào xà ngang bật ra ngoài.

Trong hiệp 2, Lâm Đồng đã ghi tiếp 2 bàn thắng. Phút 65 từ một quả đá phạt bên góc phải, cầu thủ Hà Anh Sơn (mang áo số 17) đã đánh đầu đưa bóng vào lưới Nam Định. Bàn thắng thứ 2 ở phút 75 từ cú sút dũng mãnh của cầu thủ vào thay người Nguyễn Duy Khánh (mang áo số 9) từ một pha tấn công đẹp mắt.

Đây là một trận thắng quan trọng của Hạng nhì Lâm Đồng để kiếm điểm trên sân nhà, không để các đội khác trong bảng A vượt lên quá xa.

Cũng trong chiều 2/10, trên sân Kon Tum, đội Phú Thọ đã thắng 3-0 trước chủ nhà Kon Tum; trên sân Hòa Xuân - Đà Nẵng, đội Trẻ SHB Đà Nẵng hòa 1-1 với Phù Đổng.

Hiện, trong Bảng A, sau lượt đấu thứ 6 này, đội Phù Đổng đang dẫn đầu với 11 điểm sau 6 trận, kế tiếp là Phú Thọ với 5 trận được 10 điểm; Trẻ SHB Đà Nẵng 5 trận được 9 điểm; cả Lâm Đồng và PVF chơi 5 trận cùng được 7 điểm. Đứng cuối bảng vẫn là Kon Tum với 1 điểm sau 5 lượt trận.

Tại Bảng B, đội Công an Nhân dân đang dẫn đầu với 14 điểm sau 6 lượt trận.

Chiều 6/10, Lâm Đồng sẽ tiếp tục có trận đấu trên sân nhà Đà Lạt trước đội Phú Thọ.

VIẾT TRỌNG