(LĐ online) - Sáng 20/10, tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, Bộ Công an đã Khai mạc Hội thi bắn súng, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ I, năm 2020.

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh tham dự lễ khai mạc

Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí: K’Mak - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an); lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an các địa phương từ Nghệ An trở vào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Phạm S phát biểu chào mừng các VĐV tại lễ khai mạc

Hội thi quy tụ khoảng 700 vận động viên của 36 đơn vị đến từ Công các tỉnh từ Nghệ An trở vào. Các đơn vị sẽ thi đấu 2 nôi dung gồm võ thuật và bắn súng. Đây là Hội thi nghiệp vụ chuyên đề của lực lượng CAND có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Thi bắn súng

Qua hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020).

Tiết mục biểu diễn xếp hình chữ S chào mừng thành công ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tại lễ Khai mạc

Hội thao cũng nhằm đánh giá kết quả, chất lượng công tác tập huấn quân sự, võ thuật của Công an các đơn vị, địa phương, qua đó nâng cao thể lực, kỹ năng ứng dụng võ thuật, khả năng sử dụng vũ khí quân dụng đáp ứng yêu cầu công tác của các lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND.

Lãnh đạo Bộ Công an trao cờ và hoa cho các đơn vị

Hội thi sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 23/10.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN