Trao thưởng Hội thi bắn súng, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ I, năm 2020

(LĐ online) - Chiều 22/10, Ban Tổ chức Hội thi bắn súng, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ I, năm 2020 đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt giải.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, mặc dù ngày thi diễn ra môn bắn súng có mưa, thời tiết không thuận lợi nhưng các vận động viên tham gia Hội thi lần này đã đem đến cho người xem những tiết mục thi đấu sôi nổi, những màn biễu diễn ấn tượng, đẹp mắt, điêu luyện và chuyên nghiệp. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng: Đội tuyển thực hiện kỹ thuật võ thuật CAND xuất sắc; Đội tuyển thực hiện phân thế võ tổng hợp 44 động tác xuất sắc; đội tuyển thực hiện tình huống võ thuật xuất sắc; trao giải Nhất, Nhì, Ba giải Đồng đội bắn súng các nội dung tiểu liên AK, CZ 75 bài vận động và CZ 75 bài ứng dụng; trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt giải bắn sung tiểu liên AK; trao giải Nhất, Nhì, Ba cho cá nhân đạt thành tích môn bắn súng CZ 75 bài bắn súng vận động; trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt giải bắn súng CZ 75 bài bắn ứng dụng; Trao giải cho các vận động viên nữ xuất sắc nhất; giải Vận động nam nữ lớn tuổi nhất.

Đặc biệt, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Đội tuyển Công an Nghệ An; 2 giải Nhì toàn đoàn cho Đội tuyển Công an Lâm Đồng và Công an Đắk Lắk và 4 giải Ba; 6 giải Khuyến khích toàn đoàn.

Hội thi là dịp để chiến sỹ công an các tỉnh, thành phố trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác huấn luyện điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND, góp phần nâng cao ý thức rèn luyện tư thế, lễ tiết, tác phong cho cán bộ, chiến sỹ; hướng đến mục tiêu xây dựng tính quân phong, quân kỷ, sự chính quy, tinh nhuệ nhằm phục vụ hiệu quả hơn cho công tác, chiến đấu, tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần bảo vệ tốt an ninh trật tự, vì bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Một số hình ảnh thi đấu và trao giải tại Hội thi:

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN