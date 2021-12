Lâm Đồng giành được 6 Huy chương Vàng tại giải Vô địch Võ cổ truyền toàn quốc 2021

(LĐ online) - Đoàn Thể thao Lâm Đồng đã xuất sắc giành được tổng cộng 9 huy chương (HC) trong đó có 6 HC vàng, 3 HC đồng tại giải Vô địch Võ cổ truyền toàn quốc lần thứ 30 năm 2021 vừa diễn ra từ ngày 20 - 27/12 tại thành phố Hải Phòng.

Võ sư Trương Văn Bảo, Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng trao giải cho VĐV trong nội dung quyền thuật

Do đại dịch Covid 19 bùng phát mạnh trong nước nên đây là giải cấp quốc gia duy nhất của bộ môn này trong năm nay. Giải được tổ chức với sự tuân thủ nghiêm nhặt các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Tham dự giải năm nay có 287 VĐV của 21 đoàn trong cả nước gồm An Giang, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Định, Bình Phước, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hà Nội Hải Phòng, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ninh, TP HCM, 2 đoàn Công an nhân dân và Quân đội. Các VĐV tranh tài trong 37 bộ HC quyền thuật và 10 bộ HC đối kháng nam, 8 bộ HC đối kháng nữ.

VĐV Nguyễn Thị Quỳnh Hoa trên bục nhận HC vàng nội dung đối kháng 48 kg nữ

Tại giải đấu lần này, Ban tổ chức giải đã cho phép các đòn đánh cùi chỏ và đánh gối trong nội dung đối kháng. Các đòn đánh này đã bị cấm, vắng bóng từ năm 1994 đến nay mới cho phép sử dụng trong thi đấu trở lại trên võ đài các giải quốc gia.

Kết thúc giải, đoàn Bình Định với 22 HC giành được trong đó có 11 vàng, 8 bạc, 3 đồng, đã giành giải nhất toàn đoàn. Đoàn TP HCM xếp thứ nhì toàn đoàn tại giải với 24 HC giành được trong đó có 7 vàng, 10 bạc và 7 đồng. Đoàn Quân đội xếp thứ 3 toàn đoàn với 19 HC trong đó có 7 vàng, 9 bạc và 3 đồng.

Đoàn Lâm Đồng tham gia giải năm nay có 10 VĐV. Với 9 HC giành được, Lâm Đồng xếp thứ 5 toàn đoàn tại giải.

VĐV Lương Thị Tuyết Vân, HC vàng nội dung đối kháng nữ trên 70kg nam

Trong 6 HC vàng của Võ cổ truyền Lâm Đồng giành được có 4 HC vàng trong quyền thuật và 2 HC vàng trong đối kháng.

Các VĐV Lâm Đồng giành huy chương trong quyền thuật tại giải gồm Đặng Văn Hợp với bài Ngọc Trảng quyền dành cho nam; Lê Thị Phương Uyên với bài Ngọc Trảng quyền dành cho nữ; Vũ Mạnh Thư với bài Song Tuyết kiếm; Thái Diệp Quốc Bảo với bài Hùng Kê quyền dành cho nam.

2 VĐV giành HC vàng trong đối kháng của đoàn Lâm Đồng tại giải gồm Lương Thị Tuyết Vân hạng cân trên 70 kg nữ và Nguyễn Thị Quỳnh Hoa hạng cân 48 kg nữ.

VIẾT TRỌNG