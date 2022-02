Bảo Lâm trao Giải Cờ tướng mừng Đảng - mừng xuân

Tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Bảo Lâm, Giải Cờ tướng mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 vừa kết thúc sau cuộc tranh tài của 60 kỳ thủ đến từ 9 đơn vị trên địa bàn do huyện Bảo Lâm đăng cai tổ chức.

Kết quả, đội xã Lộc An giành giải Nhất toàn đoàn, đội xã Lộc Thành đoạt giải Nhì và đội xã Lộc Quảng giành giải Ba toàn đoàn. Cùng với đó, ở giải cá nhân, kỳ thủ Trần Đình Thế (xã Lộc Thành) đoạt giải Nhất, giải Nhì thuộc về kỳ thủ Nguyễn Thụy Sỹ (xã Lộc An), cùng đoạt giải Ba là kỳ thủ Hồ Ngọc An (xã Lộc Thành) và kỳ thủ Tô Nguyên Vũ (xã Lộc An). Giải Cờ tướng mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022 thi đấu theo hệ Thụy Sỹ 7 ván.

Đây là giải cờ tướng truyền thống được UBND huyện Bảo Lâm tổ chức hàng năm, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các vận động viên có điều kiện giao lưu, học hỏi lẫn nhau, rèn luyện sức khỏe, trí lực, tạo không khí phấn khởi trong những ngày đầu xuân mới.

TRIỀU KA